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Вершина вулкана Льюльяйльяко оказалась домом для листоухих мышей

3:29
Наука » Экология

На вершине вулкана Льюльяйльяко, который расположен на границе Аргентины и Чили, была обнаружена живая листоухая мышь из вида Pyllotis vaccarum. Новое исследование подтверждает, что эти враждебные снежные вершины в Андах являются местом обитания самых высоких позвоночных животных в мире. Обнаружение мелких млекопитающих, живущих на высоте 6700 метров над уровнем моря, вызывает сомнения относительно более ранних предположений о пределах жизни для позвоночных, сообщают аргентинские исследователи в журнале Science.

Вершина вулкана Льюльяйльяко оказалась домом для листоухих мышей
Фото: openverse by U.S. Geological Survey is licensed under CC0 1.0

Ранее учёные находили мумифицированных мышей на высоких вершинах Анд, но было не ясно, жили ли они там или просто посещали это место. Исследователи отмечают, что мумии мышей иногда обнаруживались в церемониальных сооружениях и могилах инков на вершинах высоких андских вулканов, и даже предполагали, что эти животные использовались в религиозных обрядах.

Однако анализ мумифицированных листоухих мышей Pyllotis vaccarum показал, что даже самые древние из них не были там более нескольких столетий, что исключает возможность их перевозки туда инками. Это указывает на то, что мыши давно населяют эту местность и мумифицировались естественным образом в холодных и сухих условиях.

В 2013 году исследователи впервые заметили живую мышь, бегущую по снежным полям на высоте 6205 м на вулкане Льюльяйльяко на границе между Аргентиной и Чили. Они вернулись в 2020 году и даже поймали несколько живых мышей на вершине вулкана на высоте 6739 м, что оказалось самой высокой точкой, на которой когда-либо обитали позвоночные (хотя птицы могут подниматься ещё выше, они не обитают на таких высотах).

На вершинах вулканов нет растений, и уровень кислорода здесь на 40% ниже, чем на уровне моря. Тем не менее, исследователи собрали сотни мумифицированных и живых листоухих мышей из Льюльяйльяко и других вулканов, высотой более 6000 м в регионе Пуна-де-Атакама за последние три года.

Как отмечают исследователи, ранее считалось, что такие экстремальные высоты совершенно непригодны для обитания млекопитающих. Однако сравнение геномов мышей, обитающих на высоте более 6000 м с теми, которые живут на более низких высотах, показало, что грызуны на вершине вулканов были ближе генетически друг к другу, хотя и незначительно.

Несмотря на небольшую генетическую разницу, это подтверждает, что данные мыши действительно размножаются и обитают на этих высотах. Исследователи также нашли норы грызунов на высоте более 6000 м, что указывает на то, что вершинные мыши представляют собой членов постоянных популяций, а не были временными обитателями.

Это открытие добавляет листоухих мышей в список "экстремофилов" вместе с микроорганизмами, которые обычно адаптированы к экстремальным условиям. Тайна мумифицированных мышей все ещё остается неразгаданной, исследователи надеются раскрыть её, изучая колонию высокогорных мышей, которую они недавно обнаружили в Чили.

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World-record highest altitude mammal
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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