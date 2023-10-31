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Каменные гранаты времен династии Мин нашли у Великой Китайской стены

2:10
Наука

В недрах Великой Китайской стены, недалеко от Пекина, археологи обнаружили скрытый запас 400-летних каменных гранат с предостерегающими надписями для стражников, предостерегающими от врагов.

Каменные гранаты времен династии Мин нашли у Великой Китайской стены
Фото: openverse by SmokingPermitted - 'Cosa sono? La bambina dei no' is licensed under CC BY 2.0

"Эта находка подчеркивает разнообразие порохового оружия, используемого во времена правления династии Мин, которая владела Китаем с 1368 по 1644 год" — Тонио Андраде, историк из Университета Эмори в Атланте, который не участвовал в раскопках.

Андраде отметил, что династия Мин стала первой "пороховой империей" в мире. Уже во времена этой династии в Восточной Азии использовались разнообразные виды порохового оружия, включая необычные устройства с такими названиями, как "летающие крысы", "огненные кирпичи", "огненные шары кальтропа" и "десятитысячные огненные шары". Эти бомбы, изготовленные из камня или железа, были брошены вручную, с помощью катапульт или требушета, и считались одними из первых убийственных средств.

Согласно официальному китайскому информационному агентству "Синьхуа", 59 каменных гранат обнаружены в руинах склада рядом с Великой стеной Бадалин, участком стены, построенной династией Мин примерно в 80 километрах к северо-западу от современной Пекина.

Эти гранаты, которые подобны портативным "громовым бомбам", изготовленным из керамики в то время, отличаются тем, что они были сделаны из камня и имели отверстия в центре для заполнения порохом. Они были обычным оружием, используемым стражниками вдоль Великой стены во времена династии Мин.

После заполнения порохом гранаты могли быть запечатаны и брошены для поражения врагов. Этот вид оружия был найден впервые вдоль Великой стены.

Археологи также сообщили о находке остатков каменного форта рядом со стеной, а также о кострах, печах, лопатах и посуде, найденных среди развалин оборонительных башен стены.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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