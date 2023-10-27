Учёные назвали наиболее распространённую дату смерти британцев

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Британские учёные обнаружили, что их соотечественники чаще всего прощаются с жизнью 6 января.

Фото: Openverse by minifig is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно исследованию компании Beyond, специализирующейся на посмертных услугах, 6 января является днем, когда британцы чаще уходят из жизни. Так, на протяжении длительного времени, начиная с 2005 года, ежедневно из жизни уходило в среднем 1387 жителей Великобритании. Однако 6 января уровень смертности превысил эту среднюю дневную статистику, достигнув отметки в 1732 ушедших из жизни, сообщает "Газета Балаково".

На период с 30 декабря по 9 января приходится десять дней с самой высокой смертностью, исключение — 3 января.

Одной из причин считается холодная погода и ослабленная иммунная система при смене года. В отличие от этого, самым безопасным днем, когда смертность минимальна, является 30 июля — середина лета с теплой погодой.

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