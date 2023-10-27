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Ученые выяснили, что ограничение по времени приема пищи оказывается эффективнее ограничения калорий

1:53
Наука

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго провели инновационное исследование, которое предлагает периодическое голодание или ограничение времени приема пищи в качестве обещающей альтернативы традиционным методам похудения.

Ученые выяснили, что ограничение по времени приема пищи оказывается эффективнее ограничения калорий
Фото: Нейросеть Шедеврум

Это исследование было направлено на достижение двух целей: снижения веса и контроля уровня сахара в крови у участников с сахарным диабетом 2-го типа.

В рамках исследования семьдесят пять участников были разделены на три группы. Одна группа практиковала ограничение по времени приема пищи, второй группе было поручено снизить калорийный прием, и третья служила контрольной группой.

Результаты исследования показали, что участники, придерживающиеся ограниченного времени приема пищи (8 часов в день), демонстрировали более значительное снижение веса в течение шести месяцев по сравнению с группой, ограничившей потребление калорий на 25%. Кроме того, уровень сахара в крови существенно снизился у участников с ограничением времени приема пищи.

Доктор Криста Варади, старший автор исследования, выразила надежду на эффективность этого подхода: "Наше исследование показывает, что ограничение времени приема пищи может стать эффективной альтернативой традиционным диетам. Для многих людей, строго следить за временем приема пищи проще, чем считать калории".

Одной из важных особенностей группы с ограничением времени приема пищи было то, что участники естественным образом сократили калорийный прием, придерживаясь своего пищевого интервала, несмотря на отсутствие явных инструкций по ограничению калорий. При этом исследователи не выявили серьезных побочных эффектов в этой группе в течение всего исследования.

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Ограничение калорий для продления жизни действительно работает?!🧐
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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