Ледниковый щит Западной Антарктики неизбежно будет таять быстрее

3:43 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Свежее исследование англичан снова пугает: таяние ледяного покрова Западной Антарктики якобы неизбежно ускорится в ближайшие десятилетия в результате изменения климата.

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Даже при успешных усилиях по ограничению выбросов парниковых газов и удержании роста глобальной температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия, как это было поставлено в Парижском соглашении 2015 года, скорость таяния льда в Западной Антарктике будет возрастать в три раза быстрее, чем в других регионах мира в 21-м веке по сравнению с 20-м веком.

"Похоже, мы утратили контроль над таянием ледникового щита Западной Антарктики. Если бы мы хотели сохранить его в прежнем состоянии, нам следовало начинать борьбу с изменением климата десятилетия назад", — сказала Кейтлин Нотен, ведущий автор исследования и научный сотрудник Британской антарктической службы, специализирующаяся на моделировании океана и льда.

Согласно этому исследованию, ледяной покров Западной Антарктики содержит достаточное количество воды, чтобы вызвать поднятие уровня моря на 5 метров. В настоящее время наибольший вклад в этот процесс, вероятно, вносят плавучие шельфовые ледники в море Амундсена, которые тают из-за повышения температуры в Южном океане.

Исследователи провели моделирование на суперкомпьютере, чтобы предсказать, насколько возможно сократить таяние льда путем сокращения выбросов парниковых газов. Учитывая различные климатические факторы и изменчивость, такие как явление Эль-Ниньо, они обнаружили лишь незначительные различия в скорости таяния льда между четырьмя различными сценариями, изложенными в Парижском соглашении.

Три сценария, предсказывающие наименьший рост средней глобальной температуры — на 1,5°C выше доиндустриального уровня, на 2°C выше доиндустриального уровня и на 2-3°C выше доиндустриального уровня — оказывают почти одинаковое воздействие на скорость таяния моря Амундсена.

Сценарий, предполагающий наивысший рост средней глобальной температуры — 4,3°C выше доиндустриального уровня, хотя считается маловероятным, отличается от трёх более низких сценариев только после 2045 года, когда ожидается более интенсивное таяние льда, чем при других сценариях. До этого момента предполагаемое таяние было сопоставимо для всех четырех сценариев, согласно исследованию, опубликованному в журнале "Nature Climate Change" в понедельник, 23 октября.

Несмотря на угрожающие результаты, прогнозирование последствий изменения климата помогает подготовиться к ним.

"Положительной стороной является то, что, осознавая эту ситуацию заблаговременно, у мира будет больше времени на адаптацию к предстоящему поднятию уровня моря", — подчёркивает Нотен.

Исследование показывает, что, хотя действия по снижению выбросов парниковых газов возможно не предотвратят "коллапса ледникового щита Западной Антарктики", замедление темпов поднятия уровня моря остаётся жизненно важной задачей.

"Мы не должны прекращать усилия по уменьшению нашей зависимости от ископаемого топлива. Чем медленнее уровень моря будет расти, тем легче для правительств и общества будет адаптироваться, даже если остановить процесс не удастся", — настаивает Нотен.

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