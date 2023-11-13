Сильное таяние ледовых полок Северной Гренландии может привести к драме

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Ледовые полки Северной Гренландии утратили более 30% своего объема с 1978 года, и ученые предупреждают о возможных "драматических последствиях". Три из восьми крупных полок в этом регионе уже полностью исчезли, а пять оставшихся находятся в быстром отступлении, как показывают результаты нового исследования, опубликованного 7 ноября в журнале Nature Communications.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ледовые полки представляют собой части ледника, плавающие на воде, предотвращая стекание льда на сушу и его таяние в океане, что может привести к поднятию уровня моря. Потеря поддержки, обеспечиваемой этими ледовыми полками, может вызвать увеличение стока воды, конкурирующее с основными причинами потери массы льда в Гренландии, согласно ученым.

Ледниковый щит Гренландии, второй по величине после антарктического, составляет примерно 2 млн квадратных километров. Он содержит 68% запасов пресной воды на Земле. Изменение климата привело к ускоренной потере массы льда, а новое исследование показывает, что ледовые полки Северной Гренландии потеряли более 35% своего объема с 1978 года из-за повышения температуры океана. Разогревание воды способствует таянию льда снизу, а также откалыванию кусков льда от полок.

Если этот тренд сохранится, то учёные предупреждают о возможном резком коллапсе ледовых полок в будущем. Аналогичные тенденции ускоренного таяния льда наблюдаются и в других частях мира, приводя к значительному вкладу в общий рост уровня моря.

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Таяние ледников с точки зрения науки