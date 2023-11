Your browser does not support the audio element.

Ледовые полки Северной Гренландии утратили более 30% своего объема с 1978 года, и ученые предупреждают о возможных "драматических последствиях". Три из восьми крупных полок в этом регионе уже полностью исчезли, а пять оставшихся находятся в быстром отступлении, как показывают результаты нового исследования, опубликованного 7 ноября в журнале Nature Communications.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0