Швейцарские врачи считают кофеин вредным для памяти и мозга

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Кофеин оказывает негативное воздействие на когнитивные способности человека даже при умеренном его употреблении. К такому выводу пришли эксперты Университетской психиатрической клиники Базеля и Цюрихского университета.

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Вывод был сделан по итогам эксперимента, отчет о котором опубликован в авторитетном научном издании Scientific Reports. Исследование было разделено на три части. На первом участники принимали среднюю дозу кофеина 10 дней, затем столько же времени — плацебо.

На завершающем этапе требовался полный отказ от кофеина. При этом на двух первых стадиях добровольцы принимали чистый кофеин, а не растворенный в чае или кофе. Затем у участников оценили концентрацию внимания, психомоторику и память с использованием МРТ.

Итоги исследования показали, что ежедневное употребление кофеина даже в небольших дозах негативно сказывается на работе памяти и мозга. Об этом свидетельствовали ошибки участников при тестировании и их замедленные реакции. Данные МРТ также показали снижение нейронной активности мозга.

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