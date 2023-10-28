Современные нейросети научились проще моделировать человеческое мышление

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Согласно последнему исследованию, нейронные сети теперь демонстрируют способность к более сложному анализу и обработке информации, близкому к способностям человеческого разума. Опубликованная статья в журнале "Nature" повествует о значительном сдвиге в области когнитивных наук, где долгое время шла дискуссия о том, насколько нейронные сети, как форма искусственного интеллекта, могут точно моделировать человеческое мышление.

Фото: openverse by 紅色死神 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

С начала 1980-х годов существовали аргументы от некоторых когнитивистов, которые утверждали, что нейронные сети не могут быть надёжными моделями для человеческого разума из-за их неспособности улавливать ключевые особенности человеческого мышления. Однако исследование представляет результаты, указывающие на то, что нейронные сети теперь могут развивать эту человеческую способность.

"Наша работа предполагает, что этот важнейший аспект человеческого интеллекта… можно приобрести на практике, используя модель, которую отвергли из-за отсутствия таких способностей", — сообщил соавтор исследования Бренден Лейк, доцент кафедры психологии и науки о данных в Нью-Йоркском университете.

Хотя нейронные сети имитируют структуру человеческого мозга в некоторой степени, их способность к систематической композиционности, то есть способности комбинировать известные концепции новыми способами, исторически была ограниченной. Новое исследование провело тесты с нейронными сетями и участниками-людьми, используя вымышленный язык и разработав "грамматические правила", определяющие, какие точки соответствуют определенным словам. Нейронные сети, обученные методом метаобучения для композиционности (MLC), превзошли результаты людей в тестах. Модель также успешно справилась с задачами интерпретации инструкций и понимания значений предложений.

Хотя есть ограничения в способности модели к обобщению на новые типы задач, исследование считается важным шагом вперед в развитии искусственного интеллекта, и демонстрирует возможность нейронных сетей достичь более сложных уровней композиционного мышления, сделав их более схожими с человеческим разумом.

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