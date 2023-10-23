Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссер первых клипов Славы Марлоу потребовал у исполнителя миллион рублей
Российские мужчины играют после работы в игры, а женщины смотрят сериалы
Пьяный житель Омска обвиняется в убийстве своей беременной девушки из-за сломавшейся музыкальной колонки
Депутат от КПРФ Коломейцев заявил, что власть в России захватили состарившиеся либералы
Scientific American: ученые рассчитали средний "глобальный человеческий день"
Эксперты составили ТОП-5 лучших четырехцилиндровых двигателей в мире
Инспекторы ДПС, которые не стали вмешиваться в драку, где убили студента УрФУ из Габона, будут уволены
Ученые наконец выяснили причины выбрасывания сотен серых китов на побережье США
Автоэксперты рассказали, как правильно завести машину зимой

Академик Гинцбург считает необходимым создание банка прототипов вакцин

1:29
Наука

В России должен быть сформирован банк прототипов вакцин против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Это даст российским учёным возможность делать новые вакцины для граждан доступными за 40-45 дней, обеспечив таким образом достойную защиту населения. Об этом сообщил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Академик Гинцбург считает необходимым создание банка прототипов вакцин
Фото: openverse

Академик считает, что это и есть тот главный урок, который следует извлечь из пандемии.

"Вот это и есть основной урок пандемии, и теперь ясно, что делать, когда подобное повторится. Действительно время доведения до гражданского оборота вакцины можно сократить до 40-45 дней… Надо создать банк прототипов вакцинных препаратов против тех инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем", — отметил Гинцбург.

Таким образом у учёных уже будут на руках прототипы сертифицированных препаратов, в которые им нужно будет лишь добавить новый штамм.

Гинцбург объяснил, что эти препараты могут храниться в холодильнике по типу консервов. При появлении микробиологического осложнения специалистам не придётся создать вакцину "с нуля", пишет Газета.Ru. Учёные просто возьмут из холодильника требуемую консерву, доработают её и запустят в оборот. И это действительно возможно сделать в течение полутора месяцев, подчеркнул академик.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Последние материалы
Умерла актриса и модель из Колумбии Алехандра Вильяфанье
На Украине у 6 сотрудников военкоматов нашли необоснованные активы на $6,9 млн
Академик Гинцбург считает необходимым создание банка прототипов вакцин
В аккаунтах Газманова и Лепса в Spotify появились антивоенные лозунги
Пленный военнослужащий ВСУ: солдат отправляют в СБУ за отказ идти на штурм
Депутат ГД Шолохов: Алла Пугачёва приедет в РФ, если на Кипре что-то пойдёт не так
В Пермском крае 11-класснику вручили повестку в школе после мероприятия в честь Дня призывника
В Германии планируют создать партию за отмену антироссийских санкций
Россияне хотят присоединения Одессы и ещё трети Украины
Рэпер Джиган поддержал Израиль в соцсетях и был проклят подписчиками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников