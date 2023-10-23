В России должен быть сформирован банк прототипов вакцин против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Это даст российским учёным возможность делать новые вакцины для граждан доступными за 40-45 дней, обеспечив таким образом достойную защиту населения. Об этом сообщил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Академик считает, что это и есть тот главный урок, который следует извлечь из пандемии.
"Вот это и есть основной урок пандемии, и теперь ясно, что делать, когда подобное повторится. Действительно время доведения до гражданского оборота вакцины можно сократить до 40-45 дней… Надо создать банк прототипов вакцинных препаратов против тех инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем", — отметил Гинцбург.
Таким образом у учёных уже будут на руках прототипы сертифицированных препаратов, в которые им нужно будет лишь добавить новый штамм.
Гинцбург объяснил, что эти препараты могут храниться в холодильнике по типу консервов. При появлении микробиологического осложнения специалистам не придётся создать вакцину "с нуля", пишет Газета.Ru. Учёные просто возьмут из холодильника требуемую консерву, доработают её и запустят в оборот. И это действительно возможно сделать в течение полутора месяцев, подчеркнул академик.
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