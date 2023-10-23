Академик Гинцбург: "Спутник V" может быть не актуален против «Кракена»

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Клинические испытания нового варианта "Спутника V" должны завершиться в декабре 2023 года. Об этом рассказал академик РАН, Александр Гинцбург.

Фото: https://thepolicereporter.com/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus-4985942_1920-1600x1200-1.jpg

По словам руководителя Центра Гамалеи Гинцбурга, разработка нового варианта вакцины потребовалась в связи с появлением очередной мутации коронавируса, близкой к "Омикрону", которую назвали "Кракен". Базовая версия "Спутника V" может быть неэффективна против него.

В основу новой формулы "Спутника V" положен XBB.1.5-вариант "Кракен". По окончании клинических испытаний препарат получит регистрационное удостоверение. Однако в оборот вакцина поступит не раньше весны 2024 года, поскольку для этого требуется ее серийный выпуск и очередная проверка.

При этом Гинцбург не исключает, что сам коронавирус может опередить события и в итоге к весне 2024 года появится еще одна мутация, что сделает разрабатываемую сейчас вакцину "не очень актуальной".

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