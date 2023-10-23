Ученые наконец выяснили причины выбрасывания сотен серых китов на побережье США

4:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Серия загадочных событий массовой гибели серых китов в северо-восточной части Тихого океана, возможно, находит свое объяснение: ученые связывают уровень морского льда в Арктике с этими смертями.

Фото: openverse

Согласно новому исследованию, с тех пор, как в 1980-х годах начались случаи гибели серых китов на побережье Северной Америки, каждый из них привел к сокращению популяции на 15-25%. Всего было зарегистрировано более 2000 случаев гибели этих китов. Первое массовое вымирание случилось в период с 1987 по 1989 год и было самым масштабным, с более чем 700 погибшими китами. Однако информационные ресурсы и исследования были усилены только в 1990-х, что означает, что количество случаев смерти китов, связанных с этими событиями, может быть недооценено. Второе событие произошло в 1999–2000 годах, приведя к гибели 651 кита.

Последний случай вымирания начался в 2019 году, когда за всего шесть месяцев погибло более 70 серых китов. Эта ситуация продолжается, и по данным на 26 сентября 2023 года общее количество погибших китов достигло 688 особей. Причины каждого из этих событий остаются неясными.

"Эти колебания в численности китов необычны для таких крупных и долгоживущих видов, как серые киты," — Доктор Джошуа Стюарт, ведущий автор исследования из Института морских млекопитающих Университета штата Орегон.

Ранее серые киты были практически истреблены коммерческим китобойным промыслом до середины 20-го века, но позднее их популяция восстановилась и насчитывает около 14 500 особей в настоящее время. Ранее считалось, что это восстановление означает, что периодические смерти китов связаны с избыточным числом особей и ограниченными ресурсами пищи.

Однако новое исследование показывает, что изменение условий и колебания уровня морского льда в Арктике могут лучше объяснить смерти китов, названные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) "необычными событиями смертности". Морской лед и доступность пищи для серых китов связаны: более высокое количество льда в некоторые годы может блокировать доступ к районам в Беринговом и Чукотском морях, где киты проводят летние месяцы, питаясь жирными ракообразными. Следовательно, сокращение доступности к пище в Арктике из-за морского льда приводит к колебаниям численности китов.

Серые киты смогли быстро оправиться после первых двух случаев смертности, но последнее событие начавшееся в 2019 году, несмотря на продолжительность, вызвало беспокойство. Это может быть связано с исторической потерей арктического морского льда. Морской лед содержит водоросли, которые предоставляют пищу для донных организмов, включая ракообразных, на которых питаются серые киты. Уменьшение льда означает, что становится меньше водорослей, что приводит к ухудшению доступности пищи для китов. Таяние льда также увеличивает сильные течения, которые уносят осадки и разрушают места обитания ракообразных и других морских организмов, что также негативно влияет на доступность пищи для китов.

Изменение климата может сделать это событие смертности более долгосрочным, чем предыдущие, и вызвать более серьезные колебания в численности серых китов. Стюарт считает, что хотя изменение климата, вероятно, не представляет непосредственной угрозы исчезновения популяции китов в северо-восточной части Тихого океана, Северный Ледовитый океан, в котором происходит потепление, может не суметь поддерживать столь высокое число серых китов, как это было ранее.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Документальный фильм "Поцелуй серого кита"