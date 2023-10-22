Финские учёные предупредили о "бесконечном ноябре" из-за глобального потепления

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Финские исследователи в рамках всестороннего исследования влияния изменения климата на человеческое здоровье и поведение пришли к выводу, что жителям центральной Финляндии в ближайшие годы будет гораздо сложнее переживать зимний период.

Фото: Openverse

Промежуточные результаты исследования указывают на возможное увеличение числа людей, страдающих депрессией и проблемами со сном, сообщает РБК со ссылкой на издание Yle.

Повышение среднегодовой температуры на 0,3-0,4 градуса за десятилетие может значительно изменить характер зимних месяцев, превращая их, как выразился Рейи Руухела из Финского метеорологического института, в "бесконечный ноябрь".

Уже сейчас исследователи отмечают увеличение симптомов депрессии, рост использования антидепрессантов, госпитализаций и больничных, связанных с психическим здоровьем, во время темных месяцев в Финляндии и Швеции.

Учёные считают, что люди смогут адаптироваться к новым условиям, и главным средством для преодоления трудностей адаптации он считает здоровый образ жизни.

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