NASA обнаружило большой пробел в знаниях об опасных астероидах

3:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Одним из важнейших направлений деятельности NASA является так называемая "планетарная оборона", суть которой заключается в наблюдении за астероидами, которые могут представлять угрозу для Земли и привести к массовым разрушениям, подобным тем, что постигли динозавров. Подразделение NASA, занимающееся вопросами планетарной защиты, стремится к тому, чтобы нас не постигла подобная участь.

Фото: Pinterest

Однако эта задача далеко не проста. Астероиды не излучают собственного света, поэтому их обнаружение зависит в первую очередь от солнечного света, отражающегося от их поверхности и наблюдаемого с помощью телескопов, сканирующих ночное небо. В последнее время все большее распространение получают телескопы, специально предназначенные для слежения за этими космическими камнями и фактически выполняющие роль охотников за астероидами.

Эти новые телескопы оказались весьма продуктивными. В новой инфографике NASA, подчеркивается, что по состоянию на конец августа 2023 года обнаружено 32 000 околоземных астероидов. Усилия по их поиску и мониторингу еще более впечатляющи: более 405 млн. наблюдений было передано как астрономами-любителями, так и профессионалами в Центр малых планет. Этот центр является важнейшим звеном в стратегии планетарной защиты NASA и центральным хранилищем данных для охотников за астероидами по всему миру.

Среди 32 000 околоземных астероидов более 10 000 имеют диаметр более 140 метров. По общепринятым оценкам, столкновение с одним из этих гигантов может уничтожить целый город. Для сравнения: размер астероида, столкнувшегося в 2013 году с Челябинском, в результате чего были выбиты стекла и пострадали около 1500 человек, составлял не более 20 метров.

В настоящее время нет никаких признаков того, что какой-либо из этих 10 000 140-метровых астероидов находится на пути к столкновению с Землей. Однако в инфографике есть и более тревожная статистика: Эксперты НАСА по планетарной защите считают, что нам удалось обнаружить лишь менее половины этих крупных околоземных астероидов.

По их оценкам, более 14 000 астероидов диаметром 140 м до сих пор остаются незамеченными. Среди них есть один, который может нестись к Земле. Еще большую тревогу вызывают их оценки, согласно которым около 50 астероидов диаметром 1 км остаются необнаруженными, дрейфуя в космической пустоте. Столкновение с астероидом такого размера может означать катастрофу для цивилизации в масштабах, значительно превышающих масштабы отдельного города, хотя и не сравнится с апокалиптическим событием, ставшим гибелью для динозавров — астероидом диаметром около 10 км.

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Самые опасные астероиды, способные уничтожить Землю