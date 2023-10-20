Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генпрокурор Польши потребовал защитить право граждан выбирать тип автомобиля
Бренд Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения прибыли
Вероника Сыромля стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Долг "Укрэнерго" за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с утратой сына
RT: палестинцы вышли на митинг против действий Израиля с портретом Путина
Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024
Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд
Конгрессвуман Грин проголосовала против запроса Байдена о помощи Украине

На Аляске из-за голода исчезли почти все крабы-стригуны

1:21
Наука

Американские экологи обнаружили, что летние тепловые волны в 2018 и 2019 годах привели к практически полному исчезновению численности обыкновенного краба-стригуна (вид Chionoecetes opilio) на восточном побережье Берингова моря, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Science.

На Аляске из-за голода исчезли почти все крабы-стригуны
Фото: Openverse

Краб-стригун является важным символом Берингова моря, подчеркивают авторы исследования. Этот вид имеет экономическое значение, так как является объектом рыбной промышленности, и поэтому учёные из разных стран постоянно мониторят его популяции.

Ученые изучили состояние выживших особей и изменения в их рационе, что позволило сделать вывод, что исчезновение крабов было связано с массовым голодом. Это событие может считаться одним из самых значительных случаев вымирания подвижных морских животных из-за волн жары, отмечают исследователи в своей статье.

Эти результаты были получены группой ученых под руководством Коди Шувальски, научного сотрудника Национального управления по океаническим и атмосферным исследованиям (NOAA), в ходе наблюдений за состоянием популяций крабов вида C. opilio, обитающих на американской части Берингова моря.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Чем отличается камчатский краб от краба стригуна (опилио,снежный)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Зеленскому дали шокирующий совет по России

Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.

FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Зачем Путин занес "Кинжалы" над Черным морем - реальные задачи Миг-31И
Проиранские силы бомбят военные базы США в Ираке и Сирии. Третья мировая война на пороге
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Последние материалы
На Аляске из-за голода исчезли почти все крабы-стригуны
Бренд Victoria's Secret откажется от бодипозитива из-за падения прибыли
Вероника Сыромля стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Долг "Укрэнерго" за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с утратой сына
RT: палестинцы вышли на митинг против действий Израиля с портретом Путина
Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024
Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд
Конгрессвуман Грин проголосовала против запроса Байдена о помощи Украине
Марков высказался о поддержке Греты Тунберг Палестины: выпала из тренда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников