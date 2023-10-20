На Аляске из-за голода исчезли почти все крабы-стригуны

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Американские экологи обнаружили, что летние тепловые волны в 2018 и 2019 годах привели к практически полному исчезновению численности обыкновенного краба-стригуна (вид Chionoecetes opilio) на восточном побережье Берингова моря, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал Science.

Фото: Openverse

Краб-стригун является важным символом Берингова моря, подчеркивают авторы исследования. Этот вид имеет экономическое значение, так как является объектом рыбной промышленности, и поэтому учёные из разных стран постоянно мониторят его популяции.

Ученые изучили состояние выживших особей и изменения в их рационе, что позволило сделать вывод, что исчезновение крабов было связано с массовым голодом. Это событие может считаться одним из самых значительных случаев вымирания подвижных морских животных из-за волн жары, отмечают исследователи в своей статье.

Эти результаты были получены группой ученых под руководством Коди Шувальски, научного сотрудника Национального управления по океаническим и атмосферным исследованиям (NOAA), в ходе наблюдений за состоянием популяций крабов вида C. opilio, обитающих на американской части Берингова моря.

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