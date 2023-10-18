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Ученые предполагают, что в астероидах могут скрываться неизвестные науке элементы

3:31
Наука

Согласно недавнему исследованию ученых, встречающиеся в природе сверхтяжелые элементы, не вписывающиеся в периодическую таблицу, могут оказаться ключом к раскрытию загадочной плотности астероида 33 Полигимния. Астероиды, такие как этот, представляют собой загадку для ученых из-за своей высокой плотности, несоответствующей стандартным химическим элементам.

Ученые предполагают, что в астероидах могут скрываться неизвестные науке элементы
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Новый взгляд на состав астероидов

Исследование поднимает гипотезу, что астероиды могут содержать сверхтяжелые элементы, отличные от тех, что мы знаем из периодической таблицы, включающей 118 химических элементов. Профессор физики Аризонского университета и соавтор исследования, Йоханн Рафельски, предположил, что раскрытие этого факта может поднять множество новых вопросов о происхождении этих элементов и о том, почему они до сих пор оставались невидимыми за пределами астероидов.

Сверхплотные объекты в космосе

Сверхтяжелые космические породы, известные как компактные сверхплотные объекты (CUDO), обычно превосходят по весу самый тяжелый природный элемент на Земле — осмий. Полигимния 33, астероид в поясе между Марсом и Юпитером, стал объектом длительного внимания ученых из-за несоответствия массы и плотности.

Расшифровка плотности: Новые гипотезы

Предыдущие исследования предполагали, что плотность подобных астероидов могла быть обусловлена наличием темной материи. Новое исследование, опубликованное в Европейском физическом журнале Plus, предполагает, что компактные сверхплотные объекты могут содержать не темную материю, а неизвестные химические элементы за пределами привычной периодической системы, обладающие гораздо большей плотностью, чем осмий.

Сверхтяжелые элементы: Пересмотр теории

Долгое время ученые спорили о возможности существования элементов, тяжелее оганессона, последнего элемента в периодической таблице. Сверхтяжелые элементы обычно обладают высокой радиоактивностью и быстро распадаются. Рафельски и его команда предлагают новый взгляд, согласно которому "остров стабильности" сверхтяжелых элементов может быть ближе, чем думалось ранее.

За пределами унобтейния

Рафельски подчеркивает, что все сверхтяжелые элементы ранее объединялись в "унобтейний" — нестабильный и недоступный для наблюдения. Идея о существовании относительно стабильных сверхтяжелых элементов в нашей солнечной системе открывает захватывающие перспективы для будущих исследований.

Теория, опирающаяся на расчеты

Для поддержки своих выводов, исследователи использовали модель атома, известную как модель Томаса-Ферми. Расчеты показали, что элементы с атомными номерами около 164 могут обладать плотностью от 36 до 68,4 граммов на кубический сантиметр. Эти результаты согласуются с теорией "острова стабильности".

В заключение, исследование открывает новую главу в понимании состава астероидов и сверхтяжелых элементов. Результаты предоставляют основу для будущих экспериментов и, возможно, позволят расширить границы нашего знания о космической химии и физике.

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Как мы будем осваивать Астероиды?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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