Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Колода: избыточные нагрузки при занятиях спортом могут повысить риск акушерских осложнений у женщин
Россиянам рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
Врач Александр Мясников рассказал о важности соли
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны

В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу

2:06
Наука

В Италии, археологи при раскопках для инфраструктурных работ недалеко от Неаполя обнаружили древнюю гробницу, возраст которой составляет 2200 лет. Внутри гробницы обнаружены стены, украшенные многочисленными фресками, изображающими двух необычных мифических существ, известных как ихтиокентавры или морские кентавры. У этих существ голова и туловище человека, нижняя часть тела лошади и хвост рыбы.

В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Фото: openverse

Считается, что фрески могут представлять собой изображения Афроса и Битоса, мифологических морских богов, символизирующих морскую пену и океанскую бездну. Они держат большой щит, известный как клипеус, и рядом с ними на фресках изображены два крылатых младенца, похожих на Купидона.

Гробница также украшена расписными гирляндами и включает в себя изображение Цербера, трехголового мифического пса, который охранял римский подземный мир и был захвачен полубогом Геркулесом в одном из его 12 подвигов. Неподалёку стоит бог Меркурий, узнаваемый по его крылатой шляпе.

Гробница содержит алтарь, на котором члены семьи могли оставить подарки для умерших, а также сами погребальные кровати, на которых по-прежнему покоятся умершие.

Суперинтендант Мариано Нуццо, ответственный за культурное наследие столичного округа Неаполя, выразил восторг по поводу обнаружения этой гробницы и выразил благодарность археологам за их усилия в раскрытии и сохранении исторической информации о регионе Джулиано. Гробница находится в Джулиано, небольшом населенном пункте пригорода Неаполя, в котором ранее были обнаружены археологические находки, связанные с римской эпохой, от республиканской до имперской эпохи.

В настоящее время археологи проводят полное исследование гробницы, получившей название "Гробница Цербера", и планируют дополнительные исследования остальной части могильника.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи
Компания ГАЗ стремится взыскать пять миллионов рублей с мебельного магазина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников