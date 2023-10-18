В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу

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В Италии, археологи при раскопках для инфраструктурных работ недалеко от Неаполя обнаружили древнюю гробницу, возраст которой составляет 2200 лет. Внутри гробницы обнаружены стены, украшенные многочисленными фресками, изображающими двух необычных мифических существ, известных как ихтиокентавры или морские кентавры. У этих существ голова и туловище человека, нижняя часть тела лошади и хвост рыбы.

Фото: openverse

Считается, что фрески могут представлять собой изображения Афроса и Битоса, мифологических морских богов, символизирующих морскую пену и океанскую бездну. Они держат большой щит, известный как клипеус, и рядом с ними на фресках изображены два крылатых младенца, похожих на Купидона.

Гробница также украшена расписными гирляндами и включает в себя изображение Цербера, трехголового мифического пса, который охранял римский подземный мир и был захвачен полубогом Геркулесом в одном из его 12 подвигов. Неподалёку стоит бог Меркурий, узнаваемый по его крылатой шляпе.

Гробница содержит алтарь, на котором члены семьи могли оставить подарки для умерших, а также сами погребальные кровати, на которых по-прежнему покоятся умершие.

Суперинтендант Мариано Нуццо, ответственный за культурное наследие столичного округа Неаполя, выразил восторг по поводу обнаружения этой гробницы и выразил благодарность археологам за их усилия в раскрытии и сохранении исторической информации о регионе Джулиано. Гробница находится в Джулиано, небольшом населенном пункте пригорода Неаполя, в котором ранее были обнаружены археологические находки, связанные с римской эпохой, от республиканской до имперской эпохи.

В настоящее время археологи проводят полное исследование гробницы, получившей название "Гробница Цербера", и планируют дополнительные исследования остальной части могильника.

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