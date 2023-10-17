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Как животные на логотипе могут способствовать сохранению природы

2:12
Наука » Экология

Такие популярные виды, как панды и белые медведи, широко используются для логотипов в природоохранных кампаниях. Однако последние исследования предполагают, что отдельные животные или растения также могут быть флагманами, что имеет огромный потенциал для повышения осведомленности и мобилизации общественной поддержки. Примером этой силы служит недавний протест, связанный с вырубкой дерева "Сикамор Гэп" в Великобритании.

Как животные на логотипе могут способствовать сохранению природы
Фото: openverse

"Люди-лидеры обычно отличаются харизматичностью, особыми индивидуальными характеристиками и частым взаимодействием с людьми, а также у них часто есть уникальные жизненные истории, которые вызывают сочувствие. Эти люди способны стимулировать взаимодействие и изменение поведения, привлекать пожертвования и даже инициировать изменения в политике," — считает Иван Ярич из Университета Париж-Сакле во Франции и Чешской академии наук, главный автор исследования.

В документе приводятся примеры, включая случай антильского ламантина по имени Луа. Этот вид серьёзно пострадал из-за потери среды обитания и охоты в Бразилии. В 1994 году осиротевший телёнок Луа стал символом программы реинтродукции и был выпущен в дикую природу. Луа был популярен в местных СМИ и среди общественности, что способствовало созданию устойчивой туристической индустрии и спасению множества семей животных.

Однако такие примеры также подчеркивают, что необходимо осторожно продвигать ведущих особей, чтобы избежать негативных последствий, включая попытки кормить их потенциально вредной пищей.

"Продвижение ведущих особей может приносить выгоды сохранению природы, но требует тщательного планирования, чтобы избежать распространения ложной или искажённой информации. Дополнительные исследования необходимы для определения наилучших практик продвижения ведущих особей с целью привлечения более широкой поддержки охраны природы и предотвращения потенциального вреда," — подчёркивает доктор Сара Кроули из Университета Эксетера.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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