Ученые ЕКА наконец устранили неполадку, из-за которой обсерватория "Евклид" "рисовала" в космосе

4:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Детектив Европейского космического агентства (ЕКА) по темной вселенной, обсерватория "Евклид", находится теперь на правильном пути после того, как были обнаружены его путеводные звёзды, ранее утерянные из-за космической ошибки.

Фото: openverse

Сейчас спутник может начать исследование двух загадочных аспектов космологии - тёмной материи и тёмной энергии. Темная материя составляет 85% всей материи во Вселенной, но остается невидимой, в то время как тёмная энергия является причиной расширения Вселенной с постоянно увеличивающейся скоростью.

"Евклид" отправился на исследование этих космологических загадок 1 июля и совершил четырёхнедельное путешествие к точке Лагранжа 2, гравитационно-устойчивой позиции в системе Земля-Солнце. Однако после того, как аппарат сделал свои первые впечатляющие снимки космоса, операторы обнаружили проблему: датчик точной навигации "Евклида" не мог найти путеводные звезды, необходимые для ориентации.

Причиной этой проблемы стали космические лучи - заряженные частицы, испускаемые Солнцем в периоды высокой солнечной активности. Они воздействовали на датчик, создавая сигналы, которые "Евклид" ошибочно определял как звезды. Помимо этого, рассеянный свет Солнца и солнечные рентгеновские лучи мешали работе аппарата. Эти вмешательства порождали такое количество искажений, что оно иногда превышало количество реальных звезд, обнаруженных "Евклидом", что делало навигацию невозможной.

Примером воздействия этой неисправности на операции "Евклида" является изображение далекого звёздного поля, на котором видны странные петли и арканы, похожие на детские каракули. Несмотря на свою эстетическую ценность, эти рисунки бесполезны для поиска тонких закономерностей в далёких галактиках и звёздных скоплениях, что могло бы помочь в разгадке тайн тёмной энергии и тёмной материи.

Такие сбои часто возникают на начальном этапе эксплуатации космического корабля, известном как этап ввода в эксплуатацию. Команды управления полетами ЕКА работали круглосуточно над улучшением оборудования корабля для космических миссий.

Команда миссии разработала программный патч, который сначала был применён к электронной модели "Евклида" на Земле, а затем протестирован на реальной модели в точке Лагранжа 2, на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. После обновления и 10-дневных испытаний на орбите, датчик точной навигации работает надежно, и путеводные звёзды "Евклида" вновь обнаружил.

"Наши индустриальные партнёры — Thales Alenia Space и Leonardo — пересмотрели метод, с которым датчик точной навигации определяет звезды. После значительных усилий и в рекордно короткие сроки мы получили новое программное обеспечение для установки на корабль. Мы тщательно проверили обновление программного обеспечения, шаг за шагом, в реальных условиях полета, используя реалистичные данные из Научно-операционного центра для наблюдения целей", — сообщил менеджер по эксплуатации корабля Euclid Миха Шмидт.

Теперь "Евклид" готов возобновить важную фазу проверки производительности, которая была приостановлена в августе, и провести окончательные тесты.

"Фаза проверки производительности, прерванная в августе, теперь полностью возобновлена, и все наблюдения проводятся корректно", — отмечает Джузеппе Ракка, менеджер проекта Euclid.

"Мы с нетерпением ждем первых изображений, демонстрирующих, как эта миссия произведет революцию в нашем понимании темной Вселенной", — заявила в своем заявлении директор по науке ЕКА Кэрол Манделл.

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