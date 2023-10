Более 14 000 лет назад Земля подверглась космической радиации: это может повториться снова

Более 14 000 лет назад Земля подверглась интенсивному потоку космической радиации, судя по обнаруженным годичным кольцам у деревьев. Учёные предполагают, что это событие было вызвано гигантской солнечной бурей, до этого невиданной.

В свежем исследовании, опубликованном 9 октября в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences, учёные изучали годичные кольца, вырезанные из частично окаменелых деревьев во французских Альпах. Все образцы деревьев, обнаруженные в руслах рек, имели высокое содержание радиоуглерода в годичных кольцах, указывающее на возможное воздействие космической радиации примерно 14 300 лет назад.

Радиоуглерод, известный также как углерод-14, образуется при воздействии космических лучей на атомы азота в атмосфере. Высокое содержание радиоуглерода в годичных кольцах дает основание предполагать наличие мощного выброса космических лучей в это время. Эти данные согласуются с результатами анализа ледяных кернов, найденных в Гренландии, которые также показали высокие концентрации бериллия того же периода. Бериллий образуется при воздействии космических лучей на ядра других элементов.

Учёные считают, что этот выброс радиации мог быть вызван сильной солнечной бурей, вероятно, инициированной быстрым выбросом магнитной плазмы и радиации известным как корональный выброс массы, который был сопровожден гигантской солнечной вспышкой. Характеристики такой бури остаются за пределами нашего современного понимания.

Если эта гипотеза верна, то событие, исходившее от Солнца, было бы "самым мощным, когда-либо известным", по словам исследователей. Такая солнечная буря в настоящее время представляла бы серьезную угрозу современному технологическому обществу.

Ученые называют это событие "событием Мияке" — гигантской солнечной бурей, которая никогда не наблюдалась непосредственно, но оставила свидетельства в архивах окаменелостей. Вплоть до сегодняшнего дня обнаружено как минимум шесть, а, возможно, даже восемь таких событий Мияке, самое последнее из которых приходится на примерно 1030 лет назад.

Событие Каррингтона, разразившееся в результате мощного солнечного пятна в 1859 году, считается крупнейшей солнечной бурей, наблюдаемой непосредственно. Оно было видимо астрономам на Земле примерно пять минут и имело мощность, эквивалентную 10 миллиардам ядерных бомб мощностью 1 мегатонна.

События Мияке, по мнению исследователей, на несколько порядков превосходят событие Каррингтона. Последнее из событий Мияке, возможно, было вдвое мощнее, чем событие Каррингтона.

Если бы подобная солнечная буря случилась сегодня, это вызвало бы серьезные проблемы. Трансформаторы в электросетях могли бы быть повреждены, что привело бы к продолжительным отключениям электроэнергии. Спутники, на которых мы полагаемся для навигации и телекоммуникаций, могли бы быть непоправимо повреждены.

События Мияке, возможно, также оказали влияние на эволюцию жизни на Земле, согласно предыдущим исследованиям. Следует отметить, что внешний вид событий Мияке и их вероятность сегодня остаются загадкой. Эти события наблюдались на далеких звездах, но данные о Солнце ограничены.

Открытие подчеркивает, что многое еще предстоит узнать о поведении Солнца и о возможных опасностях для Земли. В настоящее время Солнце приближается к пику своего 11-летнего солнечного цикла, известного как солнечный максимум, когда солнечная активность, такая как солнечные вспышки и корональные выбросы массы, становится более интенсивной. Пока нет признаков того, что это увеличит вероятность новой супервспышки, но исследователи предполагают, что события Мияке могут повторяться примерно каждые 1000 лет, так что возможно, нам придется столкнуться с подобными событиями снова.

