В клетках млекопитающих обнаружен "эксклюзивный" мини-орган, защищающий геном

Кольца ДНК, которые в настоящее время называются плазмидами и находятся внутри клеток млекопитающих, оказались новым типом мини-органелл. Этот мини-орган в клетках млекопитающих выступает в роли ловушки, которая замыкается вокруг мелких круглых структур ДНК. Учёные предполагают, что это может быть встроенной системой для защиты генома и остатком эволюции, когда не существовало сложных клеток.

Фото: openverse

Все живые организмы, включая животных, растения и грибы, являются эукариотами, что означает, что их клетки содержат ДНК в специальной области, называемой ядром. Однако часть клеточной ДНК существует вне этой структуры, плавая в цитоплазме — жидкой среде внутри клетки. Кроме того, в цитоплазму может попадать чужеродный генетический материал от вирусов и бактерий.

Научному сообществу до сих пор не удалось полностью понять, как эти свободно плавающие фрагменты генетического материала удерживаются подальше от ядра клетки и почему они быстро разлагаются, если они не используются для синтеза белков.

Недавние исследования привели к выявлению уникальной структуры, которая, возможно, может объяснить, как клетки сохраняют эту ДНК вне ядра. Эта ДНК заключена в ранее неизвестной структуре, которую назвали "эксклюзивной". Исследователи считают, что механизм, с помощью которого эта возможная новая органелла или специализированный клеточный отсек захватывает ДНК, может иметь отношение к развитию ядра в ранних эукариотических клетках.

Полученные результаты могут раскрыть некоторые аспекты реакции клеток на внешние воздействия, а также способствовать нашему пониманию развития рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может иметь значение для понимания того, как клетки реагируют на инородный генетический материал и как он взаимодействует с клеточным механизмом.

Важно отметить, что эти эксклюзивные структуры могут помочь клеткам удерживать определенные фрагменты генетического материала, которые они считают потенциально опасными или ненужными, что может иметь важное значение для обеспечения защиты генома. Эти структуры также могут быть связаны с аутоиммунными заболеваниями, когда клетки длительное время удерживают инородный ДНК, указывая на наличие инфекции.

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ДНК - Что это такое?