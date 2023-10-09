Венера с полумесяцем будут видны рядом на этой неделе

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вы решите подняться пораньше во вторник, 10 октября, вы сможете насладиться великолепным зрелищем на восточном небе.

Фото: openverse

Примерно за три часа до восхода солнца яркая планета Венера и полумесяц, который будет освещен на 17%, будут видны всего в 5 градусах друг от друга. Это красивую пару можно будет увидеть невооружённым глазом. Венера поднимется немного позже, примерно через полчаса после Луны. Точное время восхода для вашего местоположения можно узнать на сайте timeanddate. com в разделе "Карта ночного неба и видимые планеты сегодня вечером".

Также в этот момент можно будет заметить несколько ярких звезд вокруг полумесяца и Венеры. Луна будет видна перед созвездием Льва, находясь между двумя самыми блестящими звездами этого созвездия: Альгибой и Регулом.

Регул, иногда именуемая "Львиным сердцем", является 21-й по яркости звездой на небе. Она находится примерно в 79 световых годах от Солнечной системы и составляет часть головы Льва, напоминающей перевернутый вопросительный знак.

В созвездии Льва можно найти шесть звезд, и Альгиеба, которая находится примерно в 130 световых годах от Солнечной системы и является одной из самых ярких двойных звезд на ночном небе, будет четвертой звездой, видимой с другой стороны полумесяца. Если вы посмотрите на Альгиебу через хороший телескоп, то сможете разглядеть пару золотых звезд.

Полумесяц будет постепенно удаляться от Венеры и ярких звёзд, но вам обещаются не менее впечатляющие виды. Утром в среду, 11 октября, и в четверг, 12 октября, вы сможете увидеть тонкий серп Луны, освещенный всего на 10% и 5% соответственно, по мере приближения к фазе новолуния. Суббота, 14 октября, восхитит солнечным затмением.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...