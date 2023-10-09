Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сумка через плечо и неправильные очки: шесть повседневных вещей, которые негативно сказываются на осанке
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда: Действительно, Юра болен
Эксперт возмутился массовым приездом водителей автобусов из Киргизии в Ростов
Ищенко: необходимо наступление армии России, чтобы обрушить фронт Украины
В Челябинской области серьёзная нехватка кадров
Жители Екатеринбурга протестуют против льва с золотыми яйцами на Вайнера
Российские военные отбили две новые атаки ВСУ в районе села Работино
Дефицит бюджета России не даёт стабилизироваться рублю
Представитель Кремля Песков: события в Израиле не повлияют на российскую спецоперацию

СПА-процедуры китов: как они для оздоровления резвятся в водорослях

Наука

Свежее исследование выявило, что горбатые киты играют в водорослях, известные как "ламинария", не только ради забавы, но и для оздоровления, и это - "глобальное явление".

СПА-процедуры китов: как они для оздоровления резвятся в водорослях
Фото: openverse

Такое явление, как "игра с водорослями", было впервые замечено в 2007 году, и ранее учёные описывали подобное поведение как отдельные случаи, однако оказывается, что горбатые киты по всему миру наслаждаются СПА процедурами из морских водорослей.

"Это то, что они делают вместе, в рамках социального мероприятия или поодиночке. Они кладут водоросли себе на голову и катаются в них; они также пытаются передвигать их грудными плавниками", — рассказал ведущий автор исследования Олаф Мейнеке, научный сотрудник Центра прибрежных и морских исследований Университета Гриффита в Квинсленде, Австралия.

Также водоросли могут иметь терапевтическое воздействие, поскольку помогают китам избавляться от паразитов и бактерий, атакующих их кожу.

"Только такое трение избавит от некоторых из этих маленьких ребят", — сказал Мейнеке.

Считается, что морские водоросли обладают противомикробными свойствами, но необходимы дополнительные исследования, чтобы оценить, применимо ли это к существам, которые путешествуют автостопом на китах.

Согласно исследованию, киты иногда прикусывают морские водоросли и тянут их под воду, а затем снова отпускают их, что, возможно, помогает им очищать ротовую полость.

"Они хватают его ртом — и это действительно интересно, потому что у некоторых китов нет зубов, и нет естественного инстинкта кусать что-то", — сказал добавил Мейнеке.

Однако, по словам Мейнеке, паразиты могут иногда нарушить радость горбатых китов, агрессивно приставая к участкам морских водорослей и перепрыгивая через них, когда киты пытаются почистить свою кожу.

Это не первый случай, когда обнаруживается забота горбатых китов о своей коже

Согласно исследованию, игра в морских водорослях также может способствовать улучшению обучения и укреплению социальных связей, особенно когда в неё вовлечены несколько китов.

"Здесь речь идет о координации, подвижности и удовольствии от игры," — подчеркнул Мейнеке.

Однако Мейнеке также предупреждает, что изменение климата может негативно сказаться на уровне жизни горбатых китов, поскольку оно изменит распределение морских водорослей, в частности ламинарии.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Синий Кит в деле. Невероятная жизнь, и охота Синего Кита.
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
На гранатомётах ХАМАС маркировка подразделения ВСУ
Киев возмущён отсутствием внимания на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Киев возмущён отсутствием внимания на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Последние материалы
Представитель Кремля Песков: события в Израиле не повлияют на российскую спецоперацию
"Царьград": впереди главный конфликт начала XXI века, планете будет не до Украины
В Иерусалиме прогремело несколько взрывов после срабатывания сирен
Армия Израиля сообщила о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС
Галкин* записал обращение по поводу ситуации в Израиле: "Пойду сдавать кровь"
Депутат ГД Водолацкий: Киев перебросил большое количество наёмников под Купянск
Ученые представили инновационный метод для предотвращения инфаркта
Вице-мэр Москвы Ракова: ИИ должен стать помощником врача при постановке диагнозов
Беглый Чичваркин: "За кулисами Запад выкручивает руки Зеленскому"
Экс-президент США Трамп заявил, что не допустил бы конфликтов в Израиле и на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников