СПА-процедуры китов: как они для оздоровления резвятся в водорослях

Свежее исследование выявило, что горбатые киты играют в водорослях, известные как "ламинария", не только ради забавы, но и для оздоровления, и это - "глобальное явление".

Фото: openverse

Такое явление, как "игра с водорослями", было впервые замечено в 2007 году, и ранее учёные описывали подобное поведение как отдельные случаи, однако оказывается, что горбатые киты по всему миру наслаждаются СПА процедурами из морских водорослей.

"Это то, что они делают вместе, в рамках социального мероприятия или поодиночке. Они кладут водоросли себе на голову и катаются в них; они также пытаются передвигать их грудными плавниками", — рассказал ведущий автор исследования Олаф Мейнеке, научный сотрудник Центра прибрежных и морских исследований Университета Гриффита в Квинсленде, Австралия.

Также водоросли могут иметь терапевтическое воздействие, поскольку помогают китам избавляться от паразитов и бактерий, атакующих их кожу.

"Только такое трение избавит от некоторых из этих маленьких ребят", — сказал Мейнеке.

Считается, что морские водоросли обладают противомикробными свойствами, но необходимы дополнительные исследования, чтобы оценить, применимо ли это к существам, которые путешествуют автостопом на китах.

Согласно исследованию, киты иногда прикусывают морские водоросли и тянут их под воду, а затем снова отпускают их, что, возможно, помогает им очищать ротовую полость.

"Они хватают его ртом — и это действительно интересно, потому что у некоторых китов нет зубов, и нет естественного инстинкта кусать что-то", — сказал добавил Мейнеке.

Однако, по словам Мейнеке, паразиты могут иногда нарушить радость горбатых китов, агрессивно приставая к участкам морских водорослей и перепрыгивая через них, когда киты пытаются почистить свою кожу.

Это не первый случай, когда обнаруживается забота горбатых китов о своей коже.

Согласно исследованию, игра в морских водорослях также может способствовать улучшению обучения и укреплению социальных связей, особенно когда в неё вовлечены несколько китов.

"Здесь речь идет о координации, подвижности и удовольствии от игры," — подчеркнул Мейнеке.

Однако Мейнеке также предупреждает, что изменение климата может негативно сказаться на уровне жизни горбатых китов, поскольку оно изменит распределение морских водорослей, в частности ламинарии.

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