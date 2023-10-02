Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ставропольском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом
В Белгородской области автомобиль с рабочими подорвался на мине
Экс-главред "Ура.ру" обратился к Грете Тунберг с просьбой ослабить санкции
Экс-сенатор Круглый объяснил, почему в частных клиниках Москвы нет "Спутника V"
Психолог Нарутович назвала лучшие способы борьбы с депрессией у пенсионеров
В Челябинском СИЗО ограничили проведение свиданий из-за карантина
Забота о здоровье питомца: измерение температуры у собаки
Вашингтон отказался оказывать Украине долгосрочную поддержку 
Японцы не могут начать лов рыбы у берегов России. В Токио делают вид, что не понимают почему

Ускорение эволюции: исследования, подтверждающие скорость процесса

1:45
Наука

Эволюция обычно рассматривается как медленный процесс, где изменения происходят лишь за тысячи поколений. Однако последние исследования подтверждают, что адаптация может происходить намного быстрее. Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Дэниэла Бернера продемонстрировала, что эволюция может происходить уже в течение одного поколения, используя в качестве модельного организма трехиглую колюшку. Их пятилетнее исследование сочетало в себе различные методы, включая геномный анализ и полевые эксперименты, и оно предоставило важные доказательства быстрой эволюции.

Ускорение эволюции: исследования, подтверждающие скорость процесса
Фото: wikipedia

Исследование проводилось в регионе Боденского озера, где колюшка адаптировалась к различным местам обитания, включая озера и реки. Сначала ученые скрестили рыб из озерных и речных популяций, чтобы создать генетически разнообразную экспериментальную популяцию. Затем они выпустили этих рыб в естественную речную среду и подвергли их естественному отбору.

Результаты исследования подтвердили гипотезу: генетические изменения произошли уже в течение одного поколения. Важные области ДНК, связанные с адаптацией к условиям озера и реки, проявили изменения в частоте генетических вариантов. Это доказывает, что эволюция может быть значительно быстрее, чем считалось ранее, и это имеет важные последствия для понимания адаптации организмов к изменяющейся окружающей среде.

"Такая быстрая эволюция может помочь некоторым организмам справиться с нынешними быстрыми изменениями окружающей среды, вызванными людьми", — заключает Бернер.

 

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Редкая и прожорливая Колюшка Трёхиглая! Многих рыболовов удивит эта рыба.
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона "Айдар"*
Армия РФ ликвидировала основателя нацбата "Айдар"*
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Россия решила проблему, которая была в начале СВО
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года
Последние материалы
Диетолог Мухина рассказала о пользе сливочного масла
NYT: российские дроны эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ
Терапевт назвала привычки, которые вредят печени
Точные цели для российских "Калибров": почему до сих пор жив ВПК Украины
Специалисты по подбору персонала рассказали, как получить повышение
Наркоторговец ошибся и казнил главу собственного наркокартеля в Мексике
Кулеба: "первосортную" Украину устроит лишь первосортное членство в ЕС
Так решил народ: в Казахстане объяснили отмену концертов Галкина*
Nature Cancer: Открыта раковая опухоль, которая сама передается через Атлантический океан
Политолог Брутер назвал "белым шумом" слова Бербок насчёт Украины в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников