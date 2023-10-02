Ускорение эволюции: исследования, подтверждающие скорость процесса

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Эволюция обычно рассматривается как медленный процесс, где изменения происходят лишь за тысячи поколений. Однако последние исследования подтверждают, что адаптация может происходить намного быстрее. Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Дэниэла Бернера продемонстрировала, что эволюция может происходить уже в течение одного поколения, используя в качестве модельного организма трехиглую колюшку. Их пятилетнее исследование сочетало в себе различные методы, включая геномный анализ и полевые эксперименты, и оно предоставило важные доказательства быстрой эволюции.

Фото: wikipedia

Исследование проводилось в регионе Боденского озера, где колюшка адаптировалась к различным местам обитания, включая озера и реки. Сначала ученые скрестили рыб из озерных и речных популяций, чтобы создать генетически разнообразную экспериментальную популяцию. Затем они выпустили этих рыб в естественную речную среду и подвергли их естественному отбору.

Результаты исследования подтвердили гипотезу: генетические изменения произошли уже в течение одного поколения. Важные области ДНК, связанные с адаптацией к условиям озера и реки, проявили изменения в частоте генетических вариантов. Это доказывает, что эволюция может быть значительно быстрее, чем считалось ранее, и это имеет важные последствия для понимания адаптации организмов к изменяющейся окружающей среде.

"Такая быстрая эволюция может помочь некоторым организмам справиться с нынешними быстрыми изменениями окружающей среды, вызванными людьми", — заключает Бернер.

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