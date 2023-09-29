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Ученые оценили вред грудных имплантов

Наука

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование, в ходе которого было выявлено, что силиконовые имплантаты, используемые при увеличении груди, могут повысить риск развития заболеваний щитовидной железы.

Ученые оценили вред грудных имплантов
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Екатерины Сафаровой

Специалисты из университета провели анализ состояния здоровья женщин, которые прошли процедуру силиконовой имплантации груди и пришли к несколько тревожным выводам относительно безопасности этой процедуры.

Силиконовые имплантаты часто используются для увеличения груди и восстановления ее формы. Однако исследование, проведенное учеными, выявило некоторые изменения в организме женщин после этой операции.

Исследование включало в себя анализ образцов крови у 106 женщин, которые прошли процедуру силиконовой имплантации груди. Кроме того, были проведены гистологические анализы тканей и клеток, а также психологическое тестирование. Анализы были взяты на разных этапах: до операции, через три месяца, через полгода и через год после процедуры.

Исследование выявило, что уровень аутоантител к рецептору тиреотропного гормона, который регулирует работу щитовидной железы, увеличивался только у тех пациенток, которые прошли силиконовую имплантацию. В группе женщин, которые не проходили данную операцию, таких изменений не наблюдалось.

Специалисты отмечают, что это может повысить риск развития заболеваний щитовидной железы, таких как базедова болезнь. Однако за год после операции у пациенток не выявлено явных клинических симптомов данных заболеваний.

В свете этого исследования ученые рекомендуют женщинам, которые планируют процедуру силиконовой имплантации груди, провести предварительное исследование состояния щитовидной железы и тест на антитела. Если у женщины уже есть заболевания щитовидной железы, то процедура может быть противопоказана. Также важно наблюдать за уровнем аутоиммунитета к щитовидной железе после операции в течение года.

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Что пожизненно нужно делать, имея импланты груди? И почему удаляют грудные импланты? 🙄🙈
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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