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Rozetked: цена на iPhone 15 опустилась в России ниже 100 тысяч рублей

1:44
Наука

В России стоимость совершенно новых iPhone 15 значительно упала всего несколько дней после начала их продаж. На это обратил внимание портал Rozetked, сообщает Газета.Ru.

Rozetked: цена на iPhone 15 опустилась в России ниже 100 тысяч рублей
Фото: Openverse

На данный момент, крупные российские розничные компании предлагают iPhone 15 для покупки по цене, начиная с 124 тысяч рублей. При этом, дата доставки устройств планируется с 10 октября и может занять до 120 дней с момента оплаты заказа.

Согласно данным источника, самые низкие цены на эти новые модели можно найти на сервисе "Яндекс Маркет". Здесь объявили о начале продаж iPhone 15 с 128 ГБ памяти по цене 97 тысяч рублей, а версии с 256 ГБ памяти - за 102 тысячи рублей. Ожидается, что доставка этих гаджетов будет осуществлена уже 3 октября.

Линейка смартфонов iPhone 15 была представлена 12 сентября, и уже 22 сентября они стали доступны для покупки во всем мире. Следует отметить, что компания Apple прекратила поставки своей продукции в Россию с марта 2022 года, поэтому новинки теперь реализуются в России по программе параллельного импорта.

Некоторые отечественные розничные компании начали продажи iPhone 15 практически одновременно с мировым релизом - 22 и 23 сентября. Тем не менее, сроки доставки были пересмотрены, и теперь получение новых iPhone может занять от двух недель до четырех месяцев.
 

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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