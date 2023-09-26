Rozetked: цена на iPhone 15 опустилась в России ниже 100 тысяч рублей

В России стоимость совершенно новых iPhone 15 значительно упала всего несколько дней после начала их продаж. На это обратил внимание портал Rozetked, сообщает Газета.Ru.
На данный момент, крупные российские розничные компании предлагают iPhone 15 для покупки по цене, начиная с 124 тысяч рублей. При этом, дата доставки устройств планируется с 10 октября и может занять до 120 дней с момента оплаты заказа.
Согласно данным источника, самые низкие цены на эти новые модели можно найти на сервисе "Яндекс Маркет". Здесь объявили о начале продаж iPhone 15 с 128 ГБ памяти по цене 97 тысяч рублей, а версии с 256 ГБ памяти - за 102 тысячи рублей. Ожидается, что доставка этих гаджетов будет осуществлена уже 3 октября.
Линейка смартфонов iPhone 15 была представлена 12 сентября, и уже 22 сентября они стали доступны для покупки во всем мире. Следует отметить, что компания Apple прекратила поставки своей продукции в Россию с марта 2022 года, поэтому новинки теперь реализуются в России по программе параллельного импорта.
Некоторые отечественные розничные компании начали продажи iPhone 15 практически одновременно с мировым релизом - 22 и 23 сентября. Тем не менее, сроки доставки были пересмотрены, и теперь получение новых iPhone может занять от двух недель до четырех месяцев.
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