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Российские учёные определили количество микропластика в Белом и Баренцевом морях

2:12
Наука

Ученые САФУ провели всесторонний анализ уровня загрязнения микропластиком бассейна Северной Двины, Белого и Баренцева морей. По данным специалистов, эти сведения помогут более точно определить степень угрозы, связанной с микропластиком, и будут полезны при разработке специализированных систем очистки, сообщает пресс-служба университета.

Российские учёные определили количество микропластика в Белом и Баренцевом морях
Фото: Openverse

Согласно оценкам экспертов, глобальное производство пластмассы составляет от 300 до 375 миллионов тонн в год. Пластик, находящийся в различных структурах и выходящий из строя, становится источником микропластика, который, как правило, попадает в реки и позднее скапливается в Мировом океане.

Ученые отмечают, что микропластик размером от 100 нанометров до 5 миллиметров представляет опасность для окружающей среды, однако его воздействие на человека и другие биологические системы до сих пор изучается. Основными источниками загрязнения этого вида являются городская пыль, синтетическая одежда, автомобильные шины и рыболовные сети.

По данным исследования, до 80% обнаруженных частиц представляют собой полиэтиленовые гранулы, в основном размером 200-300 микрометров. Ученые отмечают, что из-за особенностей морских течений Баренцево море сегодня является одним из основных источников микропластикового загрязнения на планете.

Исследователи также отмечают, что донные отложения Северной Двины могут накапливать до 117 миллиграммов микропластика на 1 килограмм в течение года. Эти "запасы" высвобождаются в Мировой океан из-за сильных течений и во время весенних паводков, сообщает издание "РИА Новости".

В ходе исследования использовались современные аналитические методы, включая метод µFT-IR, который позволяет идентифицировать каждую микрочастицу и определить ее материал по инфракрасному спектру поглощения. В будущем научная группа планирует расширить масштаб исследований по данной проблеме на всей территории Российской Арктики.

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Микропластик в океане и морях – Владимир Муханов | Научпоп
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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