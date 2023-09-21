Пользователи iPhone 15 Pro Max могут столкнуться с перегревом телефона

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Первые испытания iPhone 15 Pro Max со стороны западных блогеров оставили впечатление избыточно обнадеживающих результатов. Тем не менее, теперь в сети появились более детальные исследования от китайских обозревателей, которые вызывают сомнения относительно такого значительного улучшения производительности нового чипа A17 Pro.

Фото: Openverse

Здесь следует отметить, что любой производитель чипов всегда вынужден балансировать между производительностью и тепловыми характеристиками чипа. Apple, стремясь достичь выдающегося прироста вычислительной мощности, решила пожертвовать скромным энергопотреблением, которым славились предыдущие поколения iPhone. Как следствие, A17 Pro потребляет гораздо больше энергии и, следовательно, выделяет больше тепла. Из-за компактных размеров iPhone 15 Pro, на этапе замеров внешней температуры корпуса видно, как его крышка разогревается до 48,1 градусов.

В случае Pro Max ситуация улучшается благодаря более крупному корпусу, но и он нагревается на 3 градуса больше, чем прошлогодний iPhone 14 Pro Max, сообщает mobiltelefon.ru. По графикам видно, что A17 Pro под нагрузкой потребляет примерно 10,5 Вт мощности, что почти на треть больше, чем A15, A16 и Snapdragon 8 Gen 2. Это уже привело к тому, что китайская аудитория назвала A17 Pro "убийцей" эффективности энергопотребления Apple.

Естественно, это также сказалось на автономности: график ниже показывает, что iPhone 15 Pro и Pro Max уступают своим предшественникам. Остается надеяться, что частично ситуацию можно будет исправить с помощью оптимизаций и обновлений iOS 17, а также игр, которые вскоре получат адаптированные под A17 Pro обновления.

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⚠️Горячо!! Почему Айфон греется просто так?! Нормально ли это и что с этим делать?!