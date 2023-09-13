Сидячий образ жизни увеличивает риск слабоумия у пожилых

Американские ученые из Университетов Аризоны и Южной Калифорнии обнаружили, что люди старше 60 лет, ведущие малоподвижный образ жизни, подвержены повышенному риску развития слабоумия.

Фото: openverse

В ходе исследования, в котором участвовало более 100 тысяч пожилых людей, их передвижения отслеживались специальными датчиками в течение одного дня в неделю. После анализа данных, проведенного с применением искусственного интеллекта, выявилось, что деменция развилась у 414 человек. Ученые установили, что это связано с их сидячим образом жизни.

Исследование показало, что добровольцы, проводившие в сидячем положении более 10 часов в сутки, имели повышенный риск развития слабоумия. Важным фактором оказалось суммарное количество времени, проведенного в сидячем положении за долгий период. Эти результаты были опубликованы в журнале JAMA.

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