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Cell Reports: мозг производит те же вещества, какие содержатся в марихуане

1:37
Наука

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, что человеческий мозг способен создавать молекулы каннабиноидов в ответ на стресс. Эти молекулы активируют те же рецепторы, что и психоактивные компоненты каннабиса. Опубликованный в журнале Cell Reports исследовательский материал подчеркивает роль этих веществ в регуляции эмоций и памяти.

Cell Reports: мозг производит те же вещества, какие содержатся в марихуане
Фото: openverse

В рамках эксперимента, проведенного на лабораторных мышах, ученые выяснили, что миндалевидное тело мозга начинает выделять эндогенные (производимые внутри организма) молекулы каннабиноидов при нервном напряжении. Эти молекулы воздействуют на гиппокампус, который контролирует память и эмоции.

Доктор Сачи Патель, автор исследования, отмечает, что нарушения в эндогенной каннабиноидной системе мозга могут увеличить уязвимость к психическим расстройствам, связанным со стрессом, таким как депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Когда ученые удалили каннабиноидные рецепторы у грызунов, те стали более пассивными и менее реактивными на стресс, потеряли мотивацию и интерес к подслащенной воде. Это может быть связано с ангедонией, уменьшением удовольствия, которое часто наблюдается у людей, страдающих от депрессии и ПТСР.

Исследователи подчеркивают, что их открытие может способствовать разработке новых лекарств для лечения психических расстройств, связанных со стрессом, путем воздействия на эндоканнабиноидную систему мозга.

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КАК МАРИХУАНА ВЛИЯЕТ НА МОЗГ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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