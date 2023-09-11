"Гонец" создал компактные спутниковые терминалы из российских компонентов

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания АО "Спутниковая система "Гонец", являющаяся частью Роскосмоса, совместно с партнерами разработала компактные абонентские терминалы, размеры которых сравнимы с ведущими зарубежными аналогами, сообщает генеральный директор компании Павел Черенков.

Фото: Openverse

Ранее, стандартные терминалы "Гонец" имели размеры приблизительно 14 см в длину и около 3 см в толщину. Черенков пояснил, что такие габариты не всегда были удовлетворительными для интеграторов, особенно при ограниченных пространственных условиях или необходимости встроить устройство непосредственно на плату.

Черенков отметил, что новые терминалы "Гонец" были созданы с учетом полного отказа от компонентов, находящихся в санкционных списках. В разработке использовались электронные детали, доступные на отечественном рынке или произведенные непосредственно в России.

"Гонец" является единственной российской низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи, предназначенной для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для создания ретрансляционных каналов для разных целей.

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Спутниковая система "Гонец": назначение и сервисы