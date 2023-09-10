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Индийский луноход заметили с орбиты

2:58
Наука

NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) недавно выполнил аэрофотосъемку индийского посадочного аппарата миссии Чандраян-3. Это первый космический аппарат, совершивший успешную посадку вблизи южного полюса Луны.

Индийский луноход заметили с орбиты
Фото: openverse

Первая успешная посадка

Фотография была сделана 27 августа 2023 года, через четыре дня после посадки космического аппарата "Чандраян-3" в 600 км от южного полюса Луны. На снимке видна прямоугольная тень космического аппарата "Викрам", окруженная светящимся ореолом, образовавшимся в результате взаимодействия ретроракет посадочного аппарата с лунным реголитом.

Исследование Луны

Викрам приземлился вместе с небольшим ровером "Прагьян". Эти два аппарата изучали окружающую среду в течение почти двух недель. Недавно они были переведены в режим ожидания, чтобы подготовиться к следующей лунной ночи. Первоначально их перезапуск не планировался. Однако руководители миссии отмечают, что батареи обоих аппаратов полностью заряжены, а их солнечные батареи сориентированы так, чтобы поймать ближайшие лучи солнечного света, запланированные на 22 сентября. Поэтому вполне возможно, что оба аппарата "проснутся" и продолжат свою миссию.

Открытия LRO

Несколько дней назад этот же американский зонд обнаружил место падения российского аппарата "Луна-25", который в августе врезался в поверхность Луны после неудачного предпосадочного маневра. Удар был особенно сильным и, как предполагается, привел к образованию нового кратера. В мае прошлого года орбитальный аппарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который находится на орбите Луны с 2009 года, также обнаружил обломки японского посадочного аппарата Hakuto-R, на котором находился небольшой луноход Объединенных Арабских Эмиратов.

В прошлом году зонд LRO также обнаружил шрамы, оставленные ракетой-носителем, столкнувшейся с лунной поверхностью. Происхождение ракеты не было подтверждено, но возможно, что она была изготовлена в Китае.

Значимость миссии LRO

Конечно, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA используется не только для поиска разбившихся космических аппаратов на Луне. За четырнадцать лет работы зонд собрал огромное количество научных данных, и это еще не все. Эта миссия также с самого начала задумывалась с целью облегчения полетов в космос с экипажем. Поэтому будущие космонавты, участвующие в миссиях Артемиды, будут обучаться использовать собранные орбитальным аппаратом данные для определения ориентиров или обнаружения интересующих геологических объектов.

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Миссия "Чандраян-3": индийский космический аппарат совершил посадку на Луне
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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