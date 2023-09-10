Как запоминание песен поможет в лечении Альцгеймера

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые люди порой сталкиваются с трудностями в запоминании повседневных вещей, но при этом способны точно воспроизвести строки давно забытых песен. Этот феномен, по мнению ученых, может иметь объяснение, а также оказать положительное воздействие на профилактику болезни Альцгеймера.

Фото: openverse

Болезнь Альцгеймера, связанная с деменцией, становится все более распространенной в мире из-за увеличения продолжительности жизни. В настоящее время она диагностируется у приблизительно 50 миллионов человек, и это число продолжает расти, ожидаясь достижение 150 миллионов к 2050 году. Музыка может сыграть ключевую роль в профилактике этой болезни и улучшении памяти.

Музыка давно используется в качестве мнемонического средства для запоминания слов и информации. Еще до появления письменности люди передавали истории и данные через мелодии. Музыкальные особенности, такие как ритм, мелодия и рифмы, способствуют легкому запоминанию текстов.

Мелодия также помогает разделить текст на более управляемые фрагменты, что улучшает его запоминание. Когда песня становится знакомой, она может перейти в скрытую, неосознанную память, что облегчает процесс запоминания. Эмоции, связанные с музыкой, также играют важную роль в запоминании и помогают создать эмоциональные связи с текстом.

Исследования показали, что музыка может быть полезной для людей, страдающих болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом, помогая им лучше запоминать вербальную информацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

АЛЬЦГЕЙМЕР | Как помочь больному альцгеймером? | Лечения пожилого человека