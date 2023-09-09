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Марсоход НАСА впервые произвёл пригодный для человека кислород на Марсе

1:30
Наука

В рамках первого в своем роде эксперимента, марсоход НАСА "Perseverance" произвел на Марсе достаточное количество кислорода, способное обеспечить жизнь астронавта в течение трех часов. Этот марсоход, который впервые приземлился на Красной планете в феврале 2021 года, смог создать кислород с помощью устройства Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), работавшего в течение двух лет.

Марсоход НАСА впервые произвёл пригодный для человека кислород на Марсе
Фото: Openverse

По данным НАСА, с момента его прибытия на Марс, устройство, размером с микроволновую печь, произвело 122 грамма кислорода. Это эквивалентно тому, сколько дышит маленькая собака в течение 10 часов, и дает ученым надежду на то, что в будущем человеческая жизнь сможет быть поддержана на этой негостеприимной планете.

По данным НАСА, атмосфера Марса богата углекислым газом, который составляет 95% его тонкой атмосферы. Устройство MOXIE, проведя 16 экспериментов, извлекало атомы кислорода из CO2, а затем анализировало их на чистоту, перед тем как безопасно изолировать в специальной капсуле. Остатки выбрасывались в атмосферу в виде угарного газа.

Ученые говорят, что устройства для извлечения кислорода будут полезны не только для обеспечения дыхания будущих колонистов, но и для производства ракетного топлива.

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Всё о миссии Mars 2020 (Perseverance)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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