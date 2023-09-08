Команда учёных из Каролинского университета в Швеции выявила, что избыточное употребление витаминов C и E может увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).
Витамины C и E способствуют формированию новых сосудов в организме, и они также могут появляться в раковых опухолях, которые нуждаются в питательных веществах для своего роста.
На основе полученных результатов учёные рекомендуют осторожное употреблять витамины и не начинать их приём без предварительной консультации с врачом.
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