JCI: витамины С и Е провоцируют развитие рака

Команда учёных из Каролинского университета в Швеции выявила, что избыточное употребление витаминов C и E может увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Витамины C и E способствуют формированию новых сосудов в организме, и они также могут появляться в раковых опухолях, которые нуждаются в питательных веществах для своего роста.

На основе полученных результатов учёные рекомендуют осторожное употреблять витамины и не начинать их приём без предварительной консультации с врачом.

