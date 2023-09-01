Онколог Воробьев: приём добавок с витамином С и антиоксидантами может способствовать развитию рака

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние исследования вызвали обеспокоенность по поводу витаминных и минеральных добавок, предполагая, что они могут способствовать росту раковых опухолей. В то время как антиоксиданты, такие как витамин С, обычно считаются безопасными при употреблении с пищей, дополнительные добавки могут быть связаны с развитием новых кровеносных сосудов в опухолях.

Фото: openverse

Исследователи обнаружили, что антиоксиданты могут активировать механизм, способствующий образованию новых кровеносных сосудов в раковых опухолях, процесс, известный как ангиогенез. Эти новые кровеносные сосуды могут обеспечивать питание опухолей и поддерживать их рост и распространение. Это открытие является удивительным, поскольку ранее считалось, что антиоксиданты обладают защитным действием.

Исследование показало, что антиоксиданты снижают уровень свободных радикалов кислорода. Однако при введении дополнительных антиоксидантов это уменьшение количества свободных радикалов может активировать белок под названием BACH1, который, в свою очередь, запускает ангиогенез. Было обнаружено, что антиоксиданты, такие как витамины А, С, селен и цинк, стимулируют образование новых кровеносных сосудов в опухолях рака легких.

Исследователи полагают, что эти результаты могут быть применимы к различным типам рака и могут способствовать прогрессированию рака. Исследование открывает возможность разработки более эффективных методов предотвращения ангиогенеза в опухолях. Например, пациенты с опухолями, демонстрирующими высокий уровень BACH1, могут получить больше пользы от антиангиогенетической терапии, рассказал онколог Андрей Воробьёв изданию "МедикФорум".

Важно отметить, что эти результаты относятся к высоким дозам антиоксидантных добавок, а не к антиоксидантам, естественным образом присутствующим в пище. В целом большинству людей не требуются дополнительные антиоксидантные добавки. Однако людям с особыми состояниями здоровья или проблемами следует проконсультироваться с медицинскими работниками относительно выбора рациона питания и пищевых добавок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Витамины при онкологии. Рак и витамины. Можно или нельзя? Мнение врача