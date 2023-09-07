РГ: iPhone 15 появится в России на второй-третий день после начала продаж в США

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Смартфоны iPhone 15 будут доступны на сером рынке в России уже на второй-третий день после старта продаж в США. Об этом информирует ведущий аналитик Mobile Research Group, Эльдар Муртазин.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Официальные дистрибьюторы, импортирующие устройства параллельно с началом продаж в США, предложат новинки не ранее, чем через пять-шесть дней. В то время как у неофициальных поставщиков iPhone 15 они появятся раньше.

Как отмечает Муртазин: "На сером рынке, конечно, они могут появиться на второй-третий день".

Специалист оценивает, что в первую неделю стоимость iPhone 15 Pro будет довольно высокой и удержится на уровне 150 тысяч рублей. С течением времени самый доступный iPhone 15 может упасть в цене до 100 тысяч рублей.

Несмотря на то что некоторые крупные розничные сети уже принимают предзаказы на всю линейку смартфонов iPhone 15, точная дата поставки устройств и их предполагаемая стоимость пока не были официально объявлены.

Презентация от Apple запланирована на 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что компания представит четыре модели новых смартфонов, а также умные часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra второго поколения, а также наушники AirPods с разъемом USB-C.

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iPhone 15 – ДЕШЕВО И БЫСТРО