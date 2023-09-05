Ростовские ученые создали легкий и экономичный бетон из скорлупы кокосового ореха

Ростовские исследователи разработали новый состав бетона, в котором использовали скорлупу кокосового ореха. Этот инновационный материал оказался более доступным по стоимости, чем традиционные аналоги, и характеризуется повышенной легкостью.

Фото: openverse

Исследователи утверждают, что этот бетон не уступает обычному в прочности, и он обещает решить проблему утилизации скорлупы кокосового ореха. Кроме того, снижение веса нового бетона представляет собой значительное преимущество в строительстве.

Скорлупа кокосового ореха имеет шероховатую и угловатую структуру, напоминающую натуральный щебень. Это способствует более качественному сцеплению с цементно-песчаной матрицей. Разработчики планируют продолжить поиск других растительных компонентов для замены цемента, щебня и песка в составе бетона, а также работать над проектированием конструкций, использующих альтернативные строительные смеси.

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КТБ Железобетон - Легкие бетоны