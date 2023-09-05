9to5Mac: Apple станет новым лидером на рынке смартфонов благодаря iPhone 15

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

По мнению аналитиков TrendForce, ожидается, что Apple займет лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов благодаря выпуску своих новых устройств. Сообщает об этом 9to5Mac.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Журналисты ознакомились с отчётом агентства, где авторы подчеркнули, что во втором квартале 2023 года Apple поставила 42 миллиона смартфонов, что на 21,2 процента меньше по сравнению с первым кварталом. Между тем, нынешний лидер рынка, Samsung, отгрузил 53,9 миллиона устройств, что на 12,4 процента меньше. Эксперты, однако, видят многообещающие перспективы для Apple, возглавляемой Тимом Куком, потенциально стать лидером отрасли. В статье отмечается, что поставки Apple обычно сокращаются во втором квартале, поскольку компания запускает разработку и производство новой серии iPhone. В TrendForce подчеркнули, что если серия iPhone 15 превзойдет ожидания рынка, у Apple есть хорошие шансы превзойти Samsung в качестве лидера мирового рынка. Эти результаты согласуются с предыдущим отчетом IDC, в котором прогнозировался рост доли устройств на базе iOS на 1,1 процента в 2023 году, достигнув рекордно высокого уровня в 19,9 процента, в то время как доля устройств на базе Android, как ожидается, снизится на 6 процентов.

Журналисты также отметили, что и TrendForce, и IDC сходятся во мнении, что рынок смартфонов находится в упадке. Аналитики TrendForce отметили: "Спрос на потребительских рынках, таких как Китай, Европа и Северная Америка, не продемонстрировал значительного восстановления во второй половине года". IDC прогнозирует, что в 2023 году будет зафиксирован самый низкий уровень поставок смартфонов за последнее десятилетие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

iPhone 15 и презентация Apple, Смартфоны TCL с бумажными экранами, робот-колобок и другие новости