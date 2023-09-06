Российские инженеры из биотехнологической лаборатории Neiry в настоящее время проводят испытания исключительного электрического самоката, которым можно управлять силой человеческой мысли.
Примечательно, что это первый в мире прототип, в котором специализированная программа интерпретирует сигналы, исходящие от мозга пользователя, и передает указания самокату. При этом проект основан на концепции концентрации внимания, при которой самокат ускоряется, когда человек сосредотачивается на пути, и останавливается, когда его внимание отвлекается на что-то другое.
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