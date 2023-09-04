Гормон грелин связан с детским сексуальным насилием, показывает исследование из Лейпцигского университета

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Лейпцигского университета опубликовали исследование в журнале Nature, в котором был обнаружен связанный с детским сексуальным насилием гормон, называемый грелин.

Фото: openverse

Этот гормон, известный также как "гормон голода", сохраняется в организме после детских травматичных событий и производится энтероэндокринными клетками желудочно-кишечного тракта, включая желудок.

Исследование включало более тысячи добровольцев, половина из которых были женщины. Перед сбором образцов крови участники прошли опросы, в которых обсуждались темы, связанные с детскими травматическими событиями.

Результаты исследования показали, что уровень грелина был значительно выше у тех, кто пережил подобные травматические события в детстве.

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