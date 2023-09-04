PLOS Pathogens: в США нашли причину хронической усталости в вирусах

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователь Морин Хэнсон из Корнельского университета опубликовала новую статью, посвящённую вопросу происхождения синдрома хронической усталости (ME/CFS), также известного как миалгический энцефаломиелит. Он приводит к инвалидности миллионов людей. Согласно данным эксперта, только в 2020 году в мире страдают от данного синдрома около 67 миллионов человек. Об этом сообщает PLOS Pathogens.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Синдром хронической усталости (ME/CFS) представляет собой состояние, характеризующееся продолжительной усталостью и рядом других симптомов. Эти проявления могут быть настолько выраженными, что человек не способен выполнять свои обычные повседневные задачи. Даже после отдыха не удаётся избавиться от этой особой усталости, и она может длиться месяцами и годами. Симптомы могут временно улучшиться, но впоследствии вновь возобновиться.

Исследователи отмечают, что ME/CFS часто развивается после вирусных инфекций. Одной из предполагаемых причин этого заболевания могут быть энтеровирусы, которые относятся к группе вирусов, содержащих РНК. Среди потенциальных кандидатов в провокаторы ME/CFS учёные выделяют вирус Эпштейна-Барр и другие герпесвирусы человека.

Учёные планируют проверить данную гипотезу в ближайшем будущем. В случае её подтверждения это может предоставить новые перспективы для разработки более эффективных методов лечения ME/CFS.

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