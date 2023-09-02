SpaceX отправит в космос спутники Apple

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Функция вызова экстренных служб по спутнику Apple, которая была впервые представлена в iPhone 14, находится на пути к более широкому распространению благодаря стратегическому партнерству между спутниковой компанией Globalstar и инновационной компанией SpaceX Илона Маска. Это сотрудничество, стоимостью в 64 миллиона долларов, было недавно подтверждено комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Запланированный запуск спутников в 2025 году обещает усовершенствовать функциональность Globalstar и увеличить доступность функции вызова экстренных служб по спутнику Apple для пользователей по всему миру.

На данный момент вызов экстренных служб по спутнику Apple уже функционирует в нескольких странах, предоставляя возможность связи в удаленных регионах, где отсутствует обычное сотовое покрытие. Однако данное сотрудничество открывает новые перспективы для расширения этой функции на другие регионы мира. Это будет означать, что даже в самых отдаленных местах, где нет доступа к сотовой связи, пользователи iPhone 14 смогут вызвать экстренную помощь с помощью спутников.

Apple проявляет интерес к спутниковым технологиям не только для обеспечения функций экстренной связи. Недавно выданный патент компании намекает на возможное использование спутников для различных видов связи, включая передачу медиаконтента и интернет-данных. Это открывает новые горизонты для компании и позволяет предположить, что в будущем спутниковые технологии станут неотъемлемой частью устройств Apple.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.