Названы сроки появления iPhone 15 в России

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Ожидается, что предстоящий iPhone 15 появится на прилавках российских магазинов примерно через неделю после его официальной даты глобального релиза. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily, поделился мнением об этом сроке и обсудил возможные изменения цен на новые устройства. Кусков упомянул, что в настоящее время iPhone поставляются из таких стран, как ОАЭ, Турция и Китай, в связи с недавней динамикой рынка. К сожалению, ожидается, что цена новой модели будет выше, главным образом из-за неблагоприятного курса российского рубля и связанных с этим логистических расходов. Этот сдвиг указывает на то, что iPhone, скорее всего, станут доступны в России в течение первой недели после запуска глобальных продаж.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Денис Кусков также указал на изменение динамики рынка, отметив, что рыночная доля Apple в России традиционно увеличивается с каждым новым выпуском iPhone, достигая в прошлом 15-16 процентов. Однако, учитывая текущие обстоятельства, он считает, что более реалистичным ожиданием было бы достижение Apple доли рынка в 8-9 процентов.

Apple запланировала презентацию своей продукции на 12 сентября, в ходе которой компания представит iPhone 15, новое поколение умных часов Apple Watch, обновленные модели планшетов iPad (включая iPad Pro и iPad mini) и новые версии своих операционных систем.

Стоит отметить, что ранее Apple официально покинула российский рынок в знак протеста после начала специальной военной операции на Украине. В результате продукция Apple теперь поступает в страну по параллельным каналам импорта.

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iPhone 15 – НЕВЕРОЯТНАЯ МОЩЬ