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Названы сроки появления iPhone 15 в России

1:54
Наука

Ожидается, что предстоящий iPhone 15 появится на прилавках российских магазинов примерно через неделю после его официальной даты глобального релиза. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily, поделился мнением об этом сроке и обсудил возможные изменения цен на новые устройства. Кусков упомянул, что в настоящее время iPhone поставляются из таких стран, как ОАЭ, Турция и Китай, в связи с недавней динамикой рынка. К сожалению, ожидается, что цена новой модели будет выше, главным образом из-за неблагоприятного курса российского рубля и связанных с этим логистических расходов. Этот сдвиг указывает на то, что iPhone, скорее всего, станут доступны в России в течение первой недели после запуска глобальных продаж.

Названы сроки появления iPhone 15 в России
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Денис Кусков также указал на изменение динамики рынка, отметив, что рыночная доля Apple в России традиционно увеличивается с каждым новым выпуском iPhone, достигая в прошлом 15-16 процентов. Однако, учитывая текущие обстоятельства, он считает, что более реалистичным ожиданием было бы достижение Apple доли рынка в 8-9 процентов.

Apple запланировала презентацию своей продукции на 12 сентября, в ходе которой компания представит iPhone 15, новое поколение умных часов Apple Watch, обновленные модели планшетов iPad (включая iPad Pro и iPad mini) и новые версии своих операционных систем.

Стоит отметить, что ранее Apple официально покинула российский рынок в знак протеста после начала специальной военной операции на Украине. В результате продукция Apple теперь поступает в страну по параллельным каналам импорта.

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iPhone 15 – НЕВЕРОЯТНАЯ МОЩЬ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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