Санкции улучшили взаимодействие НГУ с российскими компаниями

Внедрение отечественных разработок стало более легким из-за санкционной политики, отметил Александр Люлько, директор Центра сотрудничества с органами власти и промышленными партнерами Новосибирского государственного университета (НГУ).

Фото: Wikipedia

Санкции, введенные в отношении российских компаний, изменяют взаимодействие этих компаний с Новосибирским госуниверситетом (НГУ), что облегчает интеграцию российских инноваций. Эту точку зрения выразил Александр Люлько во время сессии на форуме "Технопром", посвященной технологическому суверенитету и взаимодействию бизнеса и науки.

"Если раньше мы обращались к промышленным предприятиям и предлагали внедрять некоторые технологи, то предприятия нам говорили, что им легче купить за рубежом ту или иную технологию, которая апробирована. Сейчас все поменялось с точностью до наоборот, то есть уже предприятия к нам обращаются, потому что за рубежом они купить не могут. И в этом смысле мы не имеем недостатка в заказах на научные разработки от индустриальных партнеров. <…> Санкции очень серьезно подтолкнули наше взаимодействие с промышленными предприятиями", — сказал Люлько.

Особый интерес внедрения разработок НГУ проявляется в авиационной и радиоэлектронной отраслях.

Для сотрудничества с промышленностью НГУ создал ряд структур, включая Центр сотрудничества с органами власти и промышленными партнерами, Центр передачи технологий, Центр новых функциональных материалов, Институт интеллектуальной робототехники, Инженерную школу механико-математического факультета и Передовую инженерную школу. Среди промышленных партнеров НГУ такие организации, как Росатом, Роскосмос, Ростех и РЖД.

НГУ также строит кампус мирового уровня с исследовательским центром, который будет заниматься разработками с участием промышленных партнеров.

"Для решения задач, в том числе по искусственному интеллекту, по вычислениям, в этом исследовательском центре запланирован суперкомпьютерный центр. Это будет самый крупный суперкомпьютерный центр на востоке страны, за Уралом", — поделился Люлько.

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