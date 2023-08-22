Большое противостояние: переход с iPhone на Samsung стал проще

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

С последними обновлениями на сайте Try Galaxy владельцы iPhone получили заманчивый шанс ощутить всю прелесть использования интерфейса OneUI от Samsung, сообщает wylsa. com.

Фото: "Samsung Galaxy Note 3" by JohnKarak is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это инновационное обновление открывает перед владельцами айфонов дверь в мир функциональности и удобства от Samsung, возможно, даже побуждая их сделать переход на устройства этой компании.

Недавно была выпущена обновленная версия Try Galaxy, внесшая ряд изменений, которые делают взаимодействие с сайтом более увлекательным и удобным.

Первый взгляд на Try Galaxy: что изменилось?

Свежее обновление Try Galaxy было ожидаемо принято среди владельцев iPhone, и оно пришло на пятом поколении устройств Z Fold. Несмотря на то, что многие могли бы усомниться в выборе этой модели для обновления, лучше поздно, чем никогда.

Новые возможности Try Galaxy: исследование мира Samsung через iPhone

Для того чтобы полностью оценить все преимущества "Фолдов" от Samsung, вам понадобится два iPhone одинакового размера. Процесс начинается с открытия сайта Try Galaxy и последующим сканированием QR-кода. После этого вас ожидает увлекательное веб-приложение.

Оно обеспечивает совместный интерфейс для двух iPhone, позволяя насладиться тремя приложениями одновременно или даже сыграть в захватывающий аэрохоккей.

Возможность смены на "Фолд": идеальный способ для принятия решения

Если вы задумывались о смене своего iPhone на устройство "Фолд" от Samsung, новое обновление Try Galaxy предоставляет вам уникальную возможность познакомиться с этим перспективным устройством ближе.

Несмотря на то что этот метод может показаться несколько необычным, он является первоклассным способом для того, чтобы оценить все преимущества, которые может предложить вам Samsung.

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