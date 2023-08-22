С последними обновлениями на сайте Try Galaxy владельцы iPhone получили заманчивый шанс ощутить всю прелесть использования интерфейса OneUI от Samsung, сообщает wylsa. com.
Это инновационное обновление открывает перед владельцами айфонов дверь в мир функциональности и удобства от Samsung, возможно, даже побуждая их сделать переход на устройства этой компании.
Недавно была выпущена обновленная версия Try Galaxy, внесшая ряд изменений, которые делают взаимодействие с сайтом более увлекательным и удобным.
Свежее обновление Try Galaxy было ожидаемо принято среди владельцев iPhone, и оно пришло на пятом поколении устройств Z Fold. Несмотря на то, что многие могли бы усомниться в выборе этой модели для обновления, лучше поздно, чем никогда.
Для того чтобы полностью оценить все преимущества "Фолдов" от Samsung, вам понадобится два iPhone одинакового размера. Процесс начинается с открытия сайта Try Galaxy и последующим сканированием QR-кода. После этого вас ожидает увлекательное веб-приложение.
Оно обеспечивает совместный интерфейс для двух iPhone, позволяя насладиться тремя приложениями одновременно или даже сыграть в захватывающий аэрохоккей.
Если вы задумывались о смене своего iPhone на устройство "Фолд" от Samsung, новое обновление Try Galaxy предоставляет вам уникальную возможность познакомиться с этим перспективным устройством ближе.
Несмотря на то что этот метод может показаться несколько необычным, он является первоклассным способом для того, чтобы оценить все преимущества, которые может предложить вам Samsung.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.