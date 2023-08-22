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iPhone 15 Pro Max поступит в продажу на 3–4 недели позже ожидаемой даты

1:23
Наука

Презентация новых моделей iPhone, судя по косвенным данным от американских операторов, намечена на 12 или 13 сентября, сообщает wylsa.com.

iPhone 15 Pro Max поступит в продажу на 3–4 недели позже ожидаемой даты
Фото: "portatil-tablet-smartphone" by miniyo73 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это означает, что начало официальных продаж ожидается в следующую пятницу, 22 сентября. Однако не все варианты аппаратов будут доступны в магазинах без задержек.

Исходя из последних слухов, связанных с информацией от 9to5mac, следует ожидать, что iPhone 15 Pro Max появится на прилавках лишь через 3-4 недели после остальных моделей, то есть где-то с 6 по 13 октября.

Главная причина такой задержки связана с проблемами поставщика Sony, который испытывает трудности в обеспечении достаточного количества матриц для камеры с оптикой в стиле перископа.

Ранее упоминались возможные задержки, причем источники из южнокорейского издания The Elec указывали на компанию LG Innotek, ответственную за сборку камерных модулей.

Теперь становится ясно, что ситуация реальна и связана с камерой самой дорогой версии iPhone. Так как одной из основных особенностей iPhone 15 Pro Max будет наличие телемодуля с оптикой перископа, то проблема, скорее всего, связана именно с этим компонентом.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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