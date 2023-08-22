Презентация новых моделей iPhone, судя по косвенным данным от американских операторов, намечена на 12 или 13 сентября, сообщает wylsa.com.
Это означает, что начало официальных продаж ожидается в следующую пятницу, 22 сентября. Однако не все варианты аппаратов будут доступны в магазинах без задержек.
Исходя из последних слухов, связанных с информацией от 9to5mac, следует ожидать, что iPhone 15 Pro Max появится на прилавках лишь через 3-4 недели после остальных моделей, то есть где-то с 6 по 13 октября.
Главная причина такой задержки связана с проблемами поставщика Sony, который испытывает трудности в обеспечении достаточного количества матриц для камеры с оптикой в стиле перископа.
Ранее упоминались возможные задержки, причем источники из южнокорейского издания The Elec указывали на компанию LG Innotek, ответственную за сборку камерных модулей.
Теперь становится ясно, что ситуация реальна и связана с камерой самой дорогой версии iPhone. Так как одной из основных особенностей iPhone 15 Pro Max будет наличие телемодуля с оптикой перископа, то проблема, скорее всего, связана именно с этим компонентом.
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