"Камаз" запретил применение продукции Apple в служебных целях

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания "Камаз" запретила сотрудникам использовать продукцию Apple в официальных целях. Генеральный директор Сергей Когогин подписал указ о запрете, ссылаясь на недостаточную надежность устройств этого бренда в плане защиты информации, как сообщает корпоративное издание "Вести Камаза".

Фото: Автор: Brücke-Osteuropa

"Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин подписал приказ о запрете использования сотрудниками компании электронных устройств бренда Apple в служебных целях. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации", — говорится в сообщении.

В соответствии с приказом, запрещено использование устройств Apple, таких как смартфоны, часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и др., для корпоративных целей. Кроме того, устройства Apple не должны использовать корпоративные SIM-карты, и информационные системы "Камаза" больше не будут поддерживаться на этих устройствах.

Этот запрет следует за аналогичными решениями других российских организаций после обнаружения аномалий на мобильных устройствах Apple, которые могли быть связаны с разведывательной деятельностью со стороны США. Множество ведомств, включая Минтранс, Минпромторг, Минцифру, Ростех, Росавиацию и РЖД, отказались от использования iPhone в официальных целях после этого инцидента.

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