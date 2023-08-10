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В Австралии обнаружили новый вид акул с человеческими зубами

1:23
Наука

На северо-восточном побережье Австралии обнаружен новый вид акул. Это открытие может оказать значительное влияние на наше понимание подводной жизни и биологии акул.

В Австралии обнаружили новый вид акул с человеческими зубами
Фото: pixabay.com

Обнаружение нового вида акул стало результатом случайного исследования морских глубин. Исследовательское судно, проводившее анализ мест обитания на морском дне, обнаружило акул этого редкого вида. Это открытие подтверждает, что океаны скрывают в себе множество тайн и неизведанных видов.

Новый вид акул обитает на значительной глубине, от 125 до 229 метров. Отличительной чертой этого вида является наличие акульих зубов в передней части рта, а также присутствие человеческих зубов, расположенных позади них. Такая анатомическая особенность дает им преимущество при охоте на добычу.

Исследования показали, что этот вид акул владеет уникальным способом питания. Их маленький рот скрывает сокрушительные челюсти, значительно превосходящие размеры черепа. Это позволяет им с легкостью раздавливать раковины и панцири моллюсков и ракообразных, которые составляют основную часть их рациона. Такой метод питания обеспечивает им выживание и успешное размножение.

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10 САМЫХ ОПАСНЫХ АКУЛ В МИРЕ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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