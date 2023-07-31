Российские специалисты центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис в Татарстане разработали новую систему управления беспилотниками, которая способна преодолевать действие радиоэлектронной борьбы.
Так, согласно информации, система работает на помехоустойчивой шине данных.
"Она предназначена для различных типов беспилотных авиационных судов и работает на распределённой помехоустойчивой шине данных", — сообщили специалисты ТАСС.
Система универсальная и работает на "открытом коде" доступа.
Она состоит из:
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