В РФ разработали систему управления БПЛА — способна преодолевать действие РЭБ

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские специалисты центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис в Татарстане разработали новую систему управления беспилотниками, которая способна преодолевать действие радиоэлектронной борьбы.

Фото: ИА SM-News

Так, согласно информации, система работает на помехоустойчивой шине данных.

"Она предназначена для различных типов беспилотных авиационных судов и работает на распределённой помехоустойчивой шине данных", — сообщили специалисты ТАСС.

Система универсальная и работает на "открытом коде" доступа.

Она состоит из:

блоков автопилота,

навигационного приёмника,

компаса,

системы воздушных сигналов,

бортовых аэронавигационных огней,

блоков управления силовой нагрузкой и установкой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.