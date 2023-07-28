Российские ученые оживили нематоду, пролежавшую 46 тыс. лет в вечной мерзлоте

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В последнем исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics 27 июля, ученые сообщают о захватывающем открытии. Древние черви-нематоды, спящие вечным сном на глубине 40 метров в сибирской вечной мерзлоте, были оживлены.

Фото: homeandroost.co. uk/blog/which-birds-eat-mealworms/

Предварительный анализ выявил, что возрожденные нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. По надежному радиоуглеродному датированию стало ясно, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе на протяжении позднего Плейстоцена — это около 46 тыс. лет назад.

Извлеченные образцы нематод были обнаружены в районе Колымы, на северо-востоке Сибири. Исследование стало ключевым для понимания эволюции, ведь выживание этих червей на протяжении столь длительного времени может предоставить ученым уникальную возможность воссоздать давно исчезнувшие виды. Профессор Теймурас Курчалия, старший автор исследования, поделился своими впечатлениями, рассказав, что команда ученых обеспечила червей пищей и водой. По его словам, они прожили около месяца и за это время успели породить более ста поколений.

Прорывное открытие ученых стало настоящим рекордом Гиннесса, ведь никто до этого не смог снова оживить нематодов, находившихся в криптобиозе настолько долго.

Воскрешение древних нематодов открывает новые перспективы для научного сообщества. Исследователи надеются, что дальнейшие открытия в этой области помогут понять процессы, лежащие в основе криптобиоза, и возможности использования этого явления для сохранения и восстановления вымерших видов.

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