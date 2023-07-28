Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рейтинг президента Путина немного снизился, но остаётся высоким
Марков объяснил, что украинцы мстят Путину "по Фрейду" из-за тайной любви
В акватории Керченского пролива вблизи Крымского моста ограничили движение судов
Новый поворот в скандале Славы и Тимура Хайдарова: певица отработала скидку в 30 процентов
Актер Алексей Зубков окончательно отрекся от России
Найдено тело с элементами параплана на слиянии рек в Новом Уренгое
Минобороны: причиной взрыва в Таганроге стала модифицированная ракета С-200, запущенная ВСУ
В Ростовской области система ПВО России сбила ещё одну ракету
Захарова: агрессия украинцев объясняется желанием сделать Путина президентом

Российские ученые оживили нематоду, пролежавшую 46 тыс. лет в вечной мерзлоте

1:48
Наука

В последнем исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics 27 июля, ученые сообщают о захватывающем открытии. Древние черви-нематоды, спящие вечным сном на глубине 40 метров в сибирской вечной мерзлоте, были оживлены.

Российские ученые оживили нематоду, пролежавшую 46 тыс. лет в вечной мерзлоте
Фото: homeandroost.co. uk/blog/which-birds-eat-mealworms/

Предварительный анализ выявил, что возрожденные нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. По надежному радиоуглеродному датированию стало ясно, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе на протяжении позднего Плейстоцена — это около 46 тыс. лет назад.

Извлеченные образцы нематод были обнаружены в районе Колымы, на северо-востоке Сибири. Исследование стало ключевым для понимания эволюции, ведь выживание этих червей на протяжении столь длительного времени может предоставить ученым уникальную возможность воссоздать давно исчезнувшие виды. Профессор Теймурас Курчалия, старший автор исследования, поделился своими впечатлениями, рассказав, что команда ученых обеспечила червей пищей и водой. По его словам, они прожили около месяца и за это время успели породить более ста поколений.

Прорывное открытие ученых стало настоящим рекордом Гиннесса, ведь никто до этого не смог снова оживить нематодов, находившихся в криптобиозе настолько долго.

Воскрешение древних нематодов открывает новые перспективы для научного сообщества. Исследователи надеются, что дальнейшие открытия в этой области помогут понять процессы, лежащие в основе криптобиоза, и возможности использования этого явления для сохранения и восстановления вымерших видов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
ВТБ повысит ставку по ипотеке с 1 августа
Откровенные фото девушки Тимати шокировали подписчиков
Российские ученые оживили нематоду, пролежавшую 46 тыс. лет в вечной мерзлоте
С кем сейчас отдыхает на Мальдивах Ирина Дубцова
В Самаре на территории НПЗ произошёл взрыв от заложенной бомбы
Актриса Тамара Сёмина выразила разочарование по поводу своей мизерной пенсии
Газманов рассказал о "переобувшихся" патриотах
Кристина Орбакайте срочно прилетела в Латвию на фоне сплетней о болезни Пугачевой
Time: в США рассказали о единственно возможном действии Зеленского после провала ВСУ
Губернатор Ростовской области Голубев опубликовал кадры с места взрыва в Таганроге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников